Massa, Larreta, Bullrich y Milei: cuatro candidatos en modo playoffs

Uno de los dos de Juntos por el Cambio quedará eliminado en las PASO; de los tres restantes, uno no llegará al balotaje. En noviembre, un ganador se lleva todo.

Por Pablo Vaca

Para Clarín

El punto final a 20 años de peronismo en San Juan, gracias a la clara victoria de su aliado Marcelo Orrego, se convirtió en una de las últimas oportunidades que tiene Horacio Rodríguez Larreta para darle un decisivo empuje a su precandidatura presidencial por Juntos por el Cambio. Después de que los reflectores apuntaran más, según el momento, a Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, ahora podría ser su turno.

El alcalde porteño ha visto languidecer sus números sin prisa pero sin pausa desde el espaldarazo recibido en las últimas legislativas, que lo entronizaron casi como número puesto, y ya no le queda tiempo que perder: en seis domingos, el 13 de agosto, él o su rival interna serán los primeros eliminados de las presidenciales 2023, auténticos playoffs que dejarán a un contendiente más en el camino en las generales de octubre y consagrarán al único vencedor tras la final en el casi seguro balotaje de noviembre.

Larreta debe aprovechar que Bullrich dio un par de pasos en falso la semana pasada al equivocar -por mucho- datos sobre estudiantes universitarios y que tampoco supo ser precisa al hablar de su plan económico. El momentum de Larreta podría alcanzar su pico si en las PASO de Santa Fe, el 16 de julio, su protegido Maximiliano Pullaro vence a la referente de Bullrich, Carolina Losada. De nuevo: no le quedan ensayos, es a todo o nada.

La exministra de Seguridad, por su parte, pondrá su foco en pescar en la aparente marea de desencantados de Milei y, sobre todo, en tratar de no equivocarse más. Según los sondeos, mal no le va.

En la vereda de enfrente, Massa sabe que la prueba de la PASO la supera sin despeinarse. Incluso podría terminar siendo el candidato individual más votado. Básicamente debería limitarse a hacer lo menos posible. Lamentablemente para él, es algo que no le resulta sencillo, en vistas de su conocida tendencia a la sobreactuación.

Acaba de sucederle, al nombrar este domingo como "Asesor Especial para la Agenda Internacional del Ministerio" a Daniel Scioli, un cargo que la maquinaria de comunicación massista se ocupó de resaltar que sería ad honorem y cuyo fin pomposamente describieron como "acciones y propuestas destinadas a posicionar a la República Argentina en el contexto internacional mediante sus factores diferenciales".

Nadie en su sano juicio creerá que ni Massa ni mucho menos la Argentina realmente necesitan que Scioli -que ya tiene trabajo, y uno importante, como embajador en Brasil- se encargue de destacar al país en el mundo gracias a sus “factores diferenciales”. Jueguito para la tribuna.

Otra movida similar fue haber hecho trascender la versión de que había sido él quien impulsó la precandidatura de Juan Grabois. “Fue idea de Sergio y de su mesa chica, para buscar contener a los kirchneristas más duros”, hicieron llegar a los medios desde su entorno. Sin sonrojarse.

Como si el ministro de Economía, cuyo déficit mayor es justamente su imagen de acomodar posturas acorde sopla el viento, no se hubiera desgañitado antes, clamando por PASO con candidato único. Como si Grabois no hubiera sido claro al sostener que si Massa era el postulante, él saldría a competirle por considerar que no representa al kirchnerismo.

Massa tiene una oportunidad más de resbalar sobreactuando: el 13 de este mes se conocerá el índice de inflación de junio. Todo indica que será menor al de mayo, que cantó 7,8%, pero que igualmente será muy alto, mayor a 6, el doble de lo que decía el ministro, al asumir, que habría para esta época. Si el candidato se excediera en presentar la baja relativa como un gran triunfo en lugar de la victoria pírrica que realmente es, podría terminar de colmar algunas paciencias, que hasta ahora fueron muy generosas con su actuación al frente de Economía.

Finalmente, como Massa, Milei tiene las PASO aseguradas. Pero el libertario, que hasta hace poco se comía los chicos crudos, ve menguar el apoyo en las encuestas, tal vez porque algunos temieron que se comiera los chicos crudos de verdad. Su pobre estructura partidaria, el desmanejo en el armado de listas, más varias propuestas fallidas, expusieron sus limitaciones. En las elecciones provinciales, hasta ahora, sus resultados fueron de malos a pésimos.

El economista quizás alcanzó su mejor momento de manera prematura en la campaña, cuando hace un par de meses se perfilaba para ser el más votado en las PASO. Probablemente, gritó demasiado antes de tiempo y hoy luce algo disfónico. El voto bronca, además, en las elecciones provinciales no lo eligió a él, sino a la abstención.

Aunque no compite con nadie, a Milei le afecta directamente el resultado de las PASO. Primero, por quién se imponga en Juntos por el Cambio. Obviamente, no le da lo mismo pelear en las generales contra un moderado como Larreta que contra un discurso más similar al suyo como el de Bullrich. Segundo, una pobre elección de su parte, menor al 20%, podría fomentar la polarización en octubre que impulse un voto útil entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Y dejarlo afuera.

Mientras las ambiciones electorales crecen, en la vida real la pobreza saltó de 34,2% a 40,3%. Hay 2,7 millones más de nuevos pobres respecto de hace un año. Suman unos 18.500.000 en todo el país. Es gente que no se puede dar lujos. Especialmente el de que quien gane los playoffs y ocupe la Rosada en diciembre vuelva a equivocarse.