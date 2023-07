La carta de despedida de Tomás Holder antes de irse del país

El influencer emprendió viaje hacia Europa, pero antes de comenzar su viaje dejó un mensaje para sus seguidores.

Tomás Holder partió rumbo a Barcelona, donde comenzará su primera experiencia europea. Y, antes de subirse al avión, publicó una emotiva carta. "Sí, tengo miedo de este gran paso, de irme del otro lado del mundo, sin familia, sin amigos, sin conocidos cerca", escribió en el inicio del texto que compartió con sus más de un millón de seguidores en Instagram. Y agregó: "Desde que soy chico soñaba con irme a Europa, recorrer, conocer gente de otros países, escuchar historias de vida, ponerme borracho con algún holandés y hasta putearme con algún inglés". El ex Gran Hermano aseguró además que: "Estoy en un momento de mi vida donde el amor me colapsa. Sí, tengo mucho amor encima gente, supe y pude llenarme de ese necesario amor, hoy en día puedo cerrar los ojos, dormir y estar en paz". "Entonces creo que no había mejor momento que éste para viajar por todo Europa y ver otra cara de la vida, quizás hasta describir un nuevo talento, un nuevo hobby o hasta un nuevo yo... Tengo miedo, pero del bueno". Y cerró: "Quiero vivir la vida al máximo y no guardarme nada. ¡No todos los días tendremos 21 años!". Cabe recordar que Holder deberá volver al país en poco más de un mes ya que comenzará con los ensayos del Bailando, el ciclo que este año se mudará a la pantalla de América y será conducido por Marcelo Tinelli.