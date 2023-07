El llanto de Coscu luego de la fuerte acusación de Néstor en Bloque

El streamer se emocionó mientras hacía un descargo en Twicht respecto a las publicaciones que hizo el cantante de cumbia en Twitter.

Previo a la Velada del Año 3, Coscu quedó en el ojo de la tormenta. Primero, por el tenso cruce que tuvo con María Becerra en Twitter. Y segundo, por las graves acusaciones de Néstor en Bloque, quien acusó al streamer de pedirle fotos íntimas a su hija de 17 años.

Después de boxear y ganarle al chileno Germán Garmendia en el evento organizado por Ibai Llanos, Coscu prendió en Twitch y rompió en llanto un tanto falso, ya que las lágrimas no se vieron, al hablar de las polémicas que se generaron en las últimas horas.

"Cuando desconfío de todo el mundo, cuando le tengo miedo al afuera porque siento que puede pasarme cualquier cosa y me puedo envolver en una situación de mierda que me deje mal parado frente al mundo, cuando yo no quiero salir siempre están los mismos bancándome", comenzó diciendo Martín Disalvo.