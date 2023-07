Juan Carlos Blumberg afirmó que el espacio de Javier Milei vendía candidaturas por US$50.000

El empresario se había sumado a la Libertad Avanza; sin embargo dejó el espacio con fuertes acusaciones y acusó a la conducción de hacer “un negocio”.

Juan Carlos Blumberg reapareció con fuertes cuestionamientos a La Libertad Avanza, el espacio que conduce Javier Milei como candidato a presidente, al que acusó de hacer de la política “un negocio” y pedir hasta “US$50.000 dólares” por una candidatura a concejal. El empresario, que había insinuado con integrarse al armado libertario, lo abandonó con críticas. Desde el frente político, sin embargo, negaron las denuncias.

Blumberg, que participó como candidato en elecciones anteriores, se había sumado a La Libertad Avanza con la intención de integrar alguna de las listas. Sin embargo, se retiró con polémica. “En el espacio de Milei empezaron a vender puestos para ser candidatos”, manifestó.

El empresario -padre de Axel Blumberg, secuestrado y asesinado en 2004- apuntó contra el entorno del economista libertario. Señaló a Carlos Kikuchi, el armador nacional de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, el responsable de la construcción política en la provincia de Buenos Aires, y a Karina Milei, la hermana del precandidato presidencial.

“Aparentemente, el que pedía era Kikuchi, el otro Pareja, y la hermana. Hay gente que pagó hasta US$50.000”, sostuvo Blumberg este lunes en declaraciones a Radio La Red. Y remarcó: “Hay que gente que pagó y hasta la usaron”.

Blumberg mencionó particularmente a Martín Urionagüena, presidente del Parque Industrial de Tigre, que era uno de los referentes libertarios en ese distrito del conurbano bonaerense. “No sé qué cantidad de fiscales juntó hasta el día anterior [del cierre e listas]”, expresó.

En las últimas horas se filtró un audio en las redes de Urionagüena en las que denuncia un pacto entre Milei y Sergio Massa. Allí, aseguró que Carlos Kikuchi lo llamó para comunicarlo que lo desplazaban del primer lugar de la lista de concejales y se lo ofrecían al abogado Juan José Cervetto. “Lo arreglé con Sergio Massa”, aseveró que le comunicó el armador de La Libertad Avanza. Esa decisión determinó su salida, argumentó: “No tranzo y pego el portazo”.

En ese contexto, Blumberg disparó contra la conducción del espacio libertario. “Esta gente ha hecho de la política un negocio”, sostuvo.

Pasada la medianoche, Javier Milei utilizó las redes para rechazar las acusaciones. “A ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia)”, dijo. Y remarcó: “El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran”.

Denuncias

La situación que expuso Blumberg este lunes no parece ser un caso aislado. Dirigentes de diversos puntos del país han señalado situaciones similares. El excandidato neuquino del espacio libertario, Carlos Eguía, denunció un mecanismo de entrega de puestos en el Estado, venta de “franquicias” electorales y pago de “cachets” para viajes.

“Me llamaron para pedirme cargos en la Legislatura de Neuquén”, afirmó Eguía en su programa de radio. “Me pidieron los mejores cargos, ya fueron dos o tres o los que pudiera conseguir. Imagínese: yo les dije que ni sé cuánto cobra un legislador provincial y ellos me respondieron que sí saben, que gana entre 600.000 y 700.000 pesos. Yo les pregunté si esas personas eran de Neuquén o si iban a trabajar, y me dijeron que no, por lo que me negué. ‘De ninguna manera’, les respondí, y ahí rompieron la alianza conmigo y fueron a buscar a otro partido”, denunció.

Eguía afirmó que las primeras exigencias de cargos se las planteó Julio Serna, un operador que integra el círculo íntimo de Milei, pero que luego comprendió que el pedido era sistémico. “Me lo pidió Julio Serna, primero, y después me lo pidieron en una conferencia [telefónica] que tuvimos Karina [Milei], Carlos Kikuchi y yo. Pensé que Karina le iba a decir a Serna: ‘Váyase, ya no trabaja con nosotros’, pero me dijo a mí que era una pavada. Y eso lo tengo grabado”.

La entonces referente de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbriggen, denunció arbitrariedades y acomodos en el espacio, con el dinero y el sexo como dos herramientas determinantes para acceder a cargos públicos o espacios de poder.

El vicepresidente de esa misma agrupación, Agustín Pérez, ahondó entonces en otro eje que recurrente: “Si vos querés ocupar una posición importante en el partido te piden plata. Si querés sacarte una foto con Milei te piden plata, si querés que haga una charla, hay un solo pedido: ‘poné plata’”, detalló.