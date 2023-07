Un bar de una feria creó una "guardería de maridos": mujeres "chochas"

Un local gastronómico de la Feria de Mataderos, en el homónimo barrio porteño, instauró una "guardería de maridos" y las carcajadas no tardaron en aparecer en Twitter.

Si el fin de semana se presta, grandes, chicos y parejas de todas las edades salen a disfrutar de las jornadas al aire libre. Uno de los puntos más elegidos por los vecinos de oeste de la Ciudad de Buenos Aires en Mataderos: más precisamente su feria, un emblema de la zona.

Sin embargo, esta no es una nota hecha para ponderar las bondades de la Feria de Mataderos, si no para dar testimonio de un cartel que hizo descostillar de la risa a más de uno en las redes sociales. ¿Qué se puede apreciar en él? Un oferta irresistible para las mujeres que circulan por la zona: "Guardería para maridos".

Sí, como escuchaste. Un bar del lugar, evidentemente conducido por un as del marketing, ofrece los servicios de cuidado a esposos y parejas. No obstante, la premisa no se detiene ahí e interpela: "¿Se pone pesado en la feria?"; "¿Te molesta cuando comprás?"; "¿No le gusta caminar?".

Con un tajante y certero "tenemos la solución", este comercio remata ofreciendo su servicio: "Dejalo acá y vení a buscarlo más tarde, ¡es gratis!". Sin embargo, el enunciado es rematado con las bases y condiciones. "Solo pagás por sus bebidas, nunca perdimos a ninguno", se logra apreciar.

¿Qué dijeron los usuarios? "¡Excelente servicio! Qué pesados se ponen en el supermercado, shopping, etc"; "Buena idea, no vale no volver a buscarlos, ojo"; "El estacionamiento de maridos ja, ja, ja"; Qué lindo no tener marido"; Cuando la idea es genial, es genial".