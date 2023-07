Dramático momento para Tamara Bella: se accidentó con su bebé

Un automovilista chocó el auto en el que la modelo se desplazaba junto a sus hijas a un control médico. Por suerte ninguna sufrió heridas de gravedad.

Tamara Bella tuvo un importante accidente automovilístico en Panamericana pero afortunadamente ni su bebé sufrieron consecuencias severas.

“Estábamos volviendo por Panamericana de la pediatra y del control de mi bebé, veníamos a paso de hombre en hora pico y en un momento alguien me choca de atrás con toda”, le dijo la modelo a Juan Etchegoyen en un audio.

Luego, Tamara detalló que: “Renata sufrió un latigazo, rectificación de verticales, el cuello, medicamentos y una situación horrible, a mi me golpeó un poco la espalda y la bebé está bien porque estaba en su huevito”.

Te recomendamos: Tamara Bella no tiene dónde vivir con 8 meses de embarazo y denunció a su ex

"Fue horrible y la señora se bajó del auto me dijo que se escandiló con el sol y vamos a ver si fue cierto eso, la verdad es que venía igual que yo y a mi no me estaba encandilando el sol, me rompió toda la parte de atrás del auto, la rueda, ahí estoy viendo como solucionó todo, fue horrible”, dijo.

Para finalizar, la modelo recalcó la importancia de las medidas de seguridad dentro de un vehículo, que las ayudaron a no sufrir mayores consecuencias por el accidente que sufrieron. “Rescato que podría haber sido peor y la importancia de llevar cinturón de seguridad y que los bebés vayan en los huevitos con el cintito”.