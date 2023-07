Santiago tendrá un mes de julio con una ocupación hotelera del 100%

Operadores turísticos confirmaron que durante todo el mes Santiago del Estero tendrá un intenso movimiento por el aniversario de la ciudad.

Por el aniversario de la ciudad y las vacaciones de invierno se anticipa un mes de julio con ocupación hotelera del 100% en Capital y Las Termas. Así lo expresó a Noticiero 7 Miguel Figueroa, operador turístico.

"Las expectativas son muy buenas. Julio siempre ha sido el mes de temporada alta en Santiago del Estero (...) la ciudad se ha vestido de fiesta, vemos muchos eventos y está más linda que nunca. Creemos que tanto en Santiago como en Las Termas -que también tiene una ocupación importante. va a haber un derrame positivo en lo económico", indicó.

Agregó que "se ha incorporado mucha mano de obra, está comprobado que casi el 50% de los nuevos empleos lo ha generado el turismo así que estamos felices y expectantes".

"Hay semanas específicas con el 100% de ocupación, esperamos que siga así y que sigamos con esta forma de trabajo, que el turismo y el deporte sigan siendo una política de Estado y que haya un trabajo conjunto entre lo público y lo privado", expresó Figueroa.

Finalmente, llamó a "cuidar al turista. Hay que hacerle saber que estamos felices de que vengan, no queramos ganar lo que no corresponde porque el éxito es que esa persona replique y vengan muchos más a conocer nuestra ciudad. Cuanto más turistas tengamos más posibilidades vamos a tener de crecimiento no solo del sector, porque el turista consume en otros rubros y eso es importante para la ciudad".