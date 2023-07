Este año la Feria Artesanal contará con 500 carpas de puestos para artesanos

A días de su inauguración, la intendente de la capital visitó el predio ferial y habló de las novedades de este año.

Este martes, la intendente de la ciudad Capital, la ing. Norma Fuentes, junto a otras autoridades, recorrieron el predio ferial en el que se convierte la histórica cancha de Changolandia para montar la tradicional Feria Artesanal. La misma será inaugurada este viernes 7 de julio por la tarde con la presencia del gobernador provincial, el Dr. Gerardo Zamora y la senadora nacional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y de más autoridades provinciales.

En diálogo con la prensa, la intendente detalló algunas novedades con las que contará la feria en esta edición. Principalmente, anunció que se llevó el cupo de 420 a 500 las carpas para puestos de artesanías. De este total, 33 serán de comidas típicas.

Además, se montarán carpas del Ministerio de Producción y el INTA, quienes buscan acompañar y asistir a los microemprendedores de la feria. También se amplío el área de juegos para niños.

“Este año hay una mejor diagramación. Inclusive se ha mejorado la calle de salida rápida para casos de emergencias. No sólo se ha aumentado la cantidad de carpas para un mayor número de artesanos, si no también para una mayor diversidad de artesanos santiagueños y de otras provincias”, destacó la jefa comunal y agregó que las mejoras apuntan a ofrecer mayores comodidades y seguridad no sólo a los visitantes santiagueños si no a los turistas que suelen llegar durante el mes de julio.