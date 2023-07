La familia de Silvina Luna accionaría a fondo contra Aníbal Lotocki: “Quieren que vaya preso”

La modelo continúa internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano. Desde hace una década sufre problemas de salud producto de una mala praxis.

Silvina Luna continúa internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano. En medio del difícil cuadro, este martes trascendió que la familia de la modelo quiere accionar a fondo contra Aníbal Lotocki, a quien ella denunció por mala praxis.

Este martes, al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine), Estefi Berardi contó que pudo hablar con el círculo íntimo de la artista y, que pese a la complejidad del panorama, todos se muestran esperanzados.

“Silvina la está peleando. Es importante reforzar las cadenas de oración para que salga adelante. Estamos todos superpositivos. El hermano de Silvina, Ezequiel, está seguro de que va a salir adelante y todos nos subimos a ese pensamiento positivo”, sostuvo la panelista.

Acto seguido, Berardi señaló: “Lo que sí estoy en condiciones de decir por todo lo que hablé, y que nunca lo dije, es que todo lo que está viviendo Silvina, todo lo que está sufriendo, es consecuencia de la mala praxis de Aníbal Lotocki”.

Entonces agregó que el entorno de la modelo quiere accionar a fondo contra el médico de los famosos: “La familia me dice ‘estamos viviendo una pesadilla. No tenemos fuerza para salir a hablar, no es que no queramos’. (...) Lo que me dicen de adentro es ‘ahora no tenemos fuerzas, queremos primero que Silvina salga adelante, pero después de esto nos vamos a ocupar de que Lotocki vaya preso. Personalmente, nos vamos a ocupar de que este tipo esté en la cárcel’”.

A modo de cierre, Berardi sentenció: “Lo que me dice la familia es ‘lo que le puso este tipo en el cuerpo es veneno y nos vamos a ocupar de que este tipo vaya preso’”.