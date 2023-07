Liga Santiagueña: así se jugará la 11ª fecha del torneo

Ingresá a la nota y conocé la programación del fin de semana en el fútbol local.

La Liga Santiagueña de Fútbol comunicó la programación de los partidos correspondientes a la 11ª fecha del Torneo Anual “Campeones del Mundo 2022” que se disputará este fin de semana.

Por la zona Capital ya está clasificado a la próxima fase Unión Santiago, que intentará en esta fecha asegurarse el primer puesto del grupo. Mientras que por la zona Banda, el que también se aseguró el pasaje a los cuartos de final es Vélez de San Ramón.

Programación de la 11ª fecha:

Viernes 7 de julio

17.00 - Vélez de San Ramón vs. Sarmiento

Domingo 9 de julio

11.00 - Atlético Forres vs. Güemes

16.00 - Comercio vs. Instituto Santiago

16.00 - Yanda vs. Unión Santiago (cancha de Banfield)

16.00 - Central Argentino vs. Atlético Clodomira

16.00 - Agua y Energía vs. Banfield

16.00 - Sportivo Fernández vs. Defensores de Forres

16.00 - Unión de Beltrán vs. Independiente de Fernández

Martes 11 de julio

16.00 - Mitre vs. Estudiantes (predio de Produnoa)

Libres: Central Córdoba, Villa Unión e Independiente de Beltrán

Posiciones