El debate de precandidatos a diputados nacionales en Libertad de Opinión

Gabriel Santillán, Valeria Morales y Noralí Sosa, abordaron distintos temas de cara a las PASO.

La campaña para las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias, entra en la recta final. Los precandidatos intensifiicaron los recorridos por los barrios y las reuniones con los vecinos. Es el caso de Gabriel Santillán de Juntos por el Cambio, Valeria Morales del Partido Política Obrera y de Noralí Sosa, de Libertad y Trabajo.

Este martes estuvieron en Libertad de Opinión y debatieron sobre los temas que más preocupan a la sociedad. Especialmente aquellos que están relacionados con la economía y el trabajo.

Gabriel Santillán – Juntos por el Cambio

"No es fácil hacer campaña en estos tiempos. Escuchamos a los vecinos y hoy no hay recorrido a un barrio donde termina con un jubilado contándonos su situación actual. La mayoría de las campañas suelen estar centradas en la esperanzas; en este momento del país es necesario decir la verdad. Lo que se viene no es fácil. Rodríguez Larreta es el indicado para llevar adelante el futuro del país. Tiene capacidad de gestión".

Valeria Morales – Partido política obrera

"En las elecciones hay una situación muy convulsiva; se da en un escenario de incertidumbre. Atravesamos un ajuste bajo las exigencias del FMI; los partidos están preocupados en cómo van a descargar el ajuste sobre los hombros de los trabajadores. Se manifiesta el gran descontento que tiene la población con lo que nos va arrojando este gobierno. El pueblo está preocupado por la falta de trabajo, de salud. Esta es de las peores crisis porque la pobreza ha llegado a niveles históricos. Nosotros nos planteamos y vemos".

Noralí Sosa – Libertad y Trabajo

"Estoy segura que Javier Milei solucionará los problemas de los argentinos. Vamos a apoyar la ley de reforma y el ajuste al Estado. Es lo prioritario; si queremos crecer, tenemos que achicar el Estado. Es lo que más daño está haciendo a los argentinos. Los problemas están generados por los mismos políticos; cortando eso, creemos que Javier Milei logrará acomodar la situación económica del país en un corto plazo".