Avanza el proyecto de erradicación de basurales a cielo abierto en Santiago del Estero

En una entrevista para Libertad de Opinión, el Dr. Daniel Kobailinsky, secretario coordinador de Gabinete del Municipio de La Capital, habló sobre el avance de este proyecto.

Este proyecto es un avance que dentro de muy poco tiempo se hará realidad. En una charla con Libertad de Opinión, el Dr. Daniel Kobailinsky explicó el proceso del avance del proyecto que contará con un fondo de más de 30 millones de dólares.

"La semana pasada se realizó en nuestra ciudad un importante evento que fue la primera conferencia internacional sobre gestión de residuos, que contó con la presencia del representante en Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo, el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y en la apertura estuvieron el gobernador, el vicegobernador y los intendentes de la ciudad Capital, Norma Fuentes y La Banda. Roger Nediani", comentó Kobailinsky.

"Hemos saldado una deuda que teníamos con todos los vecinos de la ciudad capital, a quienes la intendente Fuentes ha dedicado mucho trabajo, no solo en su gestión como intendente, sino también como ministra de Agua y Medioambiente", dijo.

Para explicar el proyecto, el Dr. explicó: "El proyecto consta de tres partes: saneamiento de los basurales a cielo abierto, construcción de la planta de tratamiento (centro ambiental) en la localidad de Pampa Muyoj y las celdas que son los lugares de enterramiento donde se realiza la disposición final de los residuos que no pueden ser reciclados".

"El viceministro de Ambiente de la Nación comentó que el proyecto está adjudicado y que las obras comenzarán en 60 días".

"La gestión integral de residuos es una de las problemáticas que enfrentan todos los municipios del país. No podemos llevar una planta como la que tenemos nosotros a todos los municipios del país. Debemos hacer una regionalización, porque el proyecto impacta en Santiago del Estero, La Banda y también tendrá impacto en otras partes de la región" analizó sobre el proyecto.

Impacto en la economía social

El funcionario explicó el impacto social que tendrá esta obra y como beneficiará a los empleados: "Este proyecto tiene como objetivo trabajar para que incluya un componente que es el plan de integración social. No solo se trata de tratar residuos que no podemos manejar, sino que aquellos que actualmente realizan tareas como recuperadores informales contarán con condiciones de trabajo óptimas. Se construirá una sala de primeros auxilios, una sala de usos múltiples, comedor y vestuarios para las personas que trabajen en la planta de Pampa Muyoj. No solo desarrollarán su trabajo en las mejores condiciones, sino que también tendrán otro tipo de prestaciones que quizás no tienen en la actualidad".