Crítica de "Vacaciones de verano", la carta de amor al género de Santiago Segura

El actor y director firma su mejor comedia estival con homenajes a 'La extraña pareja' y un reparto infantil en estado de gracia.

Por Fausto Fernández

Para Fotogramas

En una de esas casualidades que uno cree que no son eso, casuales, y sí una suerte de magia que recorre el mundo sin que nos demos cuenta, a tenor del fallecimiento del gran Alan Arkin, Santiago Segura le rendía honores en Twitter (sí, a veces la red social de tito Elon no es un nido de víboras) recordando una de sus películas menos conocidas a día de hoy, ‘Papi’ (Arthur Hiller, 1969). En ella, un inmigrante hispano (Arkin) se desvivía por sus hijos, tanto que planeaba junto a ellos una mentira: viajar a Florida y llegar a una playa haciéndose pasar por balseros huidos de la Cuba de Fidel Castro para así captar la atención mediática, ser recibidos como héroes y ser partícipes del sueño (capitalista) americano. Casualidad o no, en ‘Vacaciones de verano’, la propuesta de Santiago Segura para estos meses estivales destinada a, otra vez, romper números en taquilla, dos padres recurren también a un engaño para sobrevivir en una sociedad capitalista, pero sobre todo para que sus respectivos hijos tengan asimismo acceso a ese otro sueño que es el de vivir a lo grande, y de extranjis, en un resort de lujo dando lecciones de paso a niños pijos y malcriados (el apunte, breve pero contundente, sobre el bullying) y revolucionando todo ese mundo de fantasía desde la sencillez y el humor.

Suerte de marxianos polizones en un trasatlántico en tierra, la troupe infantil se convierte en el reflejo de un par de adultos a quienes la vida les ha obligado a no poder ser los peterpanes inmaduros que realmente son. Responsables de algunos de los mejores gags de la película, las niñas y niños (con mención especial a Sirena Segura, el cruce ideal entre el encanto de la Mara Wilson de ‘Matilda’ y la picardía y sana anarquía de la Inger Nilsson de ‘Pippi Calzaslargas’) son la fuerza cómica que arrastra al resto de personajes en un ejercicio de comedia donde el Segura director se muestra cada vez más cómodo y creativo en el género.

‘Vacaciones de verano’ se mueve por ese espacio del resort como el Peter Sellers de ‘El guateque’ por los interiores del lugar donde se celebraba esa fiesta a la que no había sido invitado (como los hijos de los protagonistas) o como el Jacques Tati de ‘Las vacaciones del señor Hulot’, con una milimétrica puesta en escena y una construcción de cada secuencia (demos un aplauso a Marta González de Vega, además de guionista la víctima humorística propiciatoria a lo Margaret Dumont y Kathleen Freeman de la horda gamberra okupa) que hace parecer las cosas más sencillas de lo que son, aunque he ahí el secreto de la comedia. Tal vez el más redondo de los largometrajes de esta etapa para todos los públicos del director (las piezas encajan con facilidad, el ritmo no decae y el humor es verdaderamente contagioso), ‘Vacaciones de verano’ va incluso más allá de la conocida cinefilia de sus responsables (los personajes de Santiago Segura y Leo Harlem se llaman Félix y Óscar como los de ‘La extraña pareja’, la comedia teatral de Neil Simon, y que en cine fueron Jack Lemmon y Walter Matthau) y ¿casualmente? adopta la misma estructura de la canción de Fórmula V que da título al film: está siempre con la alegría pop veraniega presente hasta que sabe pararse un momento y dejar que suene esa estrofa más melancólica

Hoy mi vida comienza (a despertar)

Hoy he abierto la puerta (sin llamar)

Hoy te tengo a mi lado y soy feliz

Porque no hay nadie, ni siquiera en una divertidísima comedia bañada por el sol y por la luz de quienes reciben su luz, que no sepa que cada verano llega a un final y que en cada final de verano algo perdemos, algo no volverá nunca. Hay en ‘Vacaciones de verano’ varios momentos que te dejan vislumbrar a un Santiago Segura que triunfaría en la comedia dramática (como esa ‘Papi’ de Arthur Hiller con Alan Arkin de la que escribía al comienzo de esta crítica): el Óscar alérgico a los cuellicortos que borda Leo Harlem conectando con uno de los chavales, y las tiernas secuencias que el Félix que mima Santiago Segura comparte con Cristina Gallego. Quién sabe si alguna vez (si quiere, si le apetece, si le dejan) el polifacético Segura nos sorprenderá con un drama (como Chaplin, Wilder y un largo etcétera): él mismo ha abierto la puerta (sin llamar).

Para veraneantes de comedias de desacomplejado cariño hacia el género.