El abogado de César Sena aseguró que no está probado que Cecilia Strzyzowski esté muerta

Ricardo Ariel Osuna -abogado del marido de la víctima- negó que estuviera probado que la joven esté muerta. “Quieren embarrar la cancha”, apuntó el letrado.

En una improvisada conferencia de prensa, Osuna aseguró que en el expediente no está probado que Strzyzowski esté muerta, al tiempo que negó la veracidad del contenido de una carta que iba dirigida a Emerenciano Sena. En esa nota, que fue incautada por autoridades, su hermana le indicaban que cambie de defensor por el letrado Osuna ya que tendría injerencia en la elección de una jueza, que facilitaría la liberación de él, su hijo y su esposa Marcela Acuña.

“No tengo tengo injerencia ninguna, ni ningún tipo de vínculo con la defensa de Emerenciano [padre de César]. Estoy muy sorprendido, hay alguien que quiere meter la cola para embarrar la cancha, desconozco de dónde surge”, señaló Osuna, y reforzó: “Yo solo defiendo a César y no conozco a la mujer [Marcelina Sena] que le habría querido entregar esa carta”.

En este contexto, Osuna reiteró que no conoce a Marcelina Sena y, ante la consulta de varios medios, se refirió a qué sucedió con Strzyzowski. “Yo no tengo por qué sospechar nada, el fiscal y la querella tienen que investigar”, dijo, y subrayó: “No está acreditado en el expediente que esté fallecida. Está desaparecida, pero no está acreditado que haya muerto”.

“No hablan del cuerpo, hablan de un bulto. La única que dice ‘parece que es un cuerpo’ es [Marcela] Acuña, y hay que ver si era el de Cecilia”, continuó Osuna, al referirse al testimonio de la madre de César Sena, detenida por homicidio premeditado con el concurso de dos o más personas, igual que su marido, Emerenciano Sena.

Las cartas interceptadas

Ayer, el medio local Norte, informó sobre un incidente en la comisaría Tercera con la hermana de Emerenciano, Marcelina. La mujer le había llevado dos cartas y pastillas para entregarle, pero en la requisa fue descubierta.

“Eme, [Ricardo] Osuna (por el abogado de César) tiene todo bajo control; necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración. ‘Si Marcela declara, se hunden los tres’, esas fueron sus palabras. También me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantías de la Fiscalía 3″, afirma una de las misivas incautadas.

Y sigue: “Me dijo que empieces hacer show, que hagas bajar tu azúcar, así apuramos más tu domiciliaria. No tienen nada. Están esperando los resultados de ADN; mientras, no conviene ningún tipo de declaración. Si llegara a dar positivo, ahí conviene su declaración porque si lo hace ahora ella, ni nadie, va a poder agregar más ni un tipo de declaración”.

En ese fragmento, la mujer hace referencia al pedido de prisión domiciliaria de Emerenciano, quien tiene diabetes según su familia.

En otro tramo de la carta, se detalla: “Me dijo [Ricardo Osuna] que si fuera tu abogado, ya ustedes estarían afuera. Llamalo y, si querés, podés cambiar de defensor, pero vos tenés que pedir haciendo una nota al fiscal”. Luego de la requisa y el hallazgo de ese material, Marcelina no podrá visitar más a Emerenciano.

Osuna también expresó su deseo de que César pueda charlar con su madre, sobre todo después de difusión de la carta de Acuña, quien acusó a su hijo por el crimen. “Por eso quiero que se puedan entrevistar, para que aclaren las cosas”, dijo el letrado.

Por su parte, quizás a raíz de la publicación de esas misivas, el Poder Judicial de Chaco emitió un comunicado en el que se aclara quiénes trabajan en la causa por el femicidio de Cecilia.

“La jueza de Garantías Nº 1 de Resistencia, Mercedes Pereyra (única jueza de garantías del fuero penal en ejercicio actualmente) y la fiscal de Investigación Nº 3, Rosana Soto, aclaran que no tienen intervención en las causas por la muerte de Cecilia Strzyzowski”, destacó el comunicado.

Y cierra: “En ese sentido recuerdan que el Equipo Fiscal Especial está conformado por los fiscales Jorge Gómez, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez. Además, el juez de Garantías Nº 2, Héctor Horacio Sandoval, interviene en la causa 22.632/2023-1 ´Sena, César Alejandro y otros S/ femicidio´ y el juez de Garantías Nº 4, Juan Calos Codina, lo hace en las causas 24.267/2023 ´Acuña, Marcela Verónica S/ Habeas Corpus´ y 23.466/2023-1 ´Comisaria Tercera Metropolitana S/ Eleva Actuaciones por secuestro impostergable´”.