Diputados: el oficialismo rechazó el pedido opositor para derogar la Ley de Alquileres

Juntos por el Cambio presentó una moción para tratar una nueva ley para los inquilinos y propietarios después de las PASO.

La cámara de Diputados se reunió después de meses y trata esta tarde el alivio para deudores de los créditos UVA. Además, la oposición pidió tratar hoy la derogación de la Ley de Alquileres, que fue rechazado por los diputados oficialistas. La votación fue nominal y quedó de la siguiente forma: 102 afirmativos, 113 negativos y 9 abstenciones de un total de 224 legisladores.

Catalogaron la propuesta como una maniobra electoral y afirmaron que defienden a los inquilinos. El presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, solicitó una moción de convocatoria a sesión especial para votar la reforma el 23 de agosto, post PASO. Los líderes de los bloques tendrán hasta las 18:00 para firmar su adhesión. Se tratará también el alivio para los deudores de los créditos UVA.

El diputado opositor Hernán Lombardi exigió la derogación de la Ley de Alquileres y destacó que su pedido será realizado siempre que “haga falta reflexionar sobre la gravedad de la situación actual”. El jefe de la banca oficialista, Germán Martínez, señaló que el proyecto no es obtuvo dictamen de comisión y por lo tanto tendría que ser tratado en tablas.

Lombardi agregó que “a tres años de vigencia de la Ley de Alquileres hay valores que subieron hasta 600%”y apuntó a que “los inquilinos están absolutamente sufrientes porque se retiró la oferta. Ya no hay oferta. Es una ley que no funcionó, es una catástrofe”. Luego señaló que el Gobierno nacional fracasó y que no van a poder corregir sus falencias en pocos meses.