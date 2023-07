Caso Cecilia: el abogado Saife renunció a la defensa de Marcela Acuña por “cuestiones personales”

El letrado confirmó que presentó el planteo ante la justicia a la espera de que la suegra de la víctima nombre un nuevo abogado o se le asigne uno oficial.

El abogado Juan Carlos Saife, que defendía al matrimonio Sena, anunció esta tarde que renunció a la defensa de Marcela Acuña, esposa de Emerenciano y madre de Cesar Sena, y argumento que lo hizo por “cuestiones personales”.

En diálogo con el canal LN+, el letrado confirmó que presentó el planteo ante la justicia a la espera de que Acuña nombre un nuevo abogado o se le asigne uno oficial.

“Voy a seguir con la defensa de Emerenciano, pero no de Marcela por cuestiones personales”, detalló Saife ante la consulta de por qué se apartaba de la defensa de la suegra de Cecilia Strzyzowski, la joven que desapareció el 2 de junio pasado en la ciudad chaqueña de Resistencia. Según Diario Chaco, Ricardo Osuna liderará la estrategia de los tres acusados. Osuna, hasta ahora, defendía a César Sena.

Minutos más tarde, Ricardo Osuna confirmó que tomará la defensa de Acuña y continuará además con la de su hijo, César. Se encontraba afuera de la comisaria 3 para asumir la defensa. Según relató a este diario, recibió dos llamados de la familia Sena -uno de Patricia, hermana de la piquetera detenida- para que se presente porque Acuña se había peleado con su abogado, Saife, en horas de la siesta.

Saife ya había adelantado que no estaba de acuerdo con las cartas que, su defendida en ese momento, enviaba. “Mis defendidos no se autodefienden”, dijo a este medio luego del escrito con el que Acuña acusó a su hijo de haber matado a Cecilia, del cual él no estaba al tanto.