Revelaron que Morena Rial estaría de novia con un preso condenado por robo

Mariana Brey contó en “Socios del espectáculo” los detalles del supuesto romance con Matías Romero, quien está detenido en la Unidad 43 de La Matanza.

Morena Rial habría encontrado su nuevo amor. En las últimas horas, se conoció que la mediática visitó a un preso en la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense de González Catán, en la Matanza, y aseguraron que mantiene una relación con él que va más allá de la amistad.

El joven en cuestión es Matías Romero y está condenado a siete años de prisión Al aire de Socios del espectáculo (eltrece), Mariana Brey brindó más detalles sobre el encuentro. “Lo visitó este viernes e ingresó a las 10 de la mañana, estuvo hasta las 15″, lanzó la periodista.

“Me contaron que el lugar donde está detenido es a donde van líderes de bandas, es una cárcel muy pesada”, lanzó Brey al aire del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Además, compartieron imágenes para comprobar que la mediática fue a ver a su supuesto novio a la cárcel de González Catán.

Uno de los materiales que mostraron al aire del ciclo fue una foto de la mediática con otras mujeres policías que trabajan allí. También, Mariana explicó cómo habría empezado la relación de la mediática con Matías Romero: “Se conocen por amigos en común que no están detenidos, él está preso hace bastante”.

La información comenzó a circular luego de una nota en Clarín, donde revelaron que la hija de Jorge Rial visitó al hombre que está en la cárcel de González Catán. Tal como señalaron, el delincuente está condenado a siete años de prisión, los cuales cumpliría en 2025. Sin embargo, desde agosto de 2023 podría hacer salidas transitorias.

Morena Rial se anotó en la universidad y aseguran que es una estrategia para que su papá la mantenga

De acuerdo a la información que Yanina Latorre sacó a la luz, Morena Rial sorprendió a su entorno con una decisión estratégica para evitar que Jorge Rial le retire su apoyo económico. “Se anotó en la facultad. No me supo decir qué va a estudiar”, indicó la panelista al aire de LAM (América) tras un encuentro que mantuvo con la influencer.

La periodista indicó cuáles son los motivos detrás de este nuevo desafío que emprenderá mediática: como tiene 24 años, en el caso de que empiece a estudiar en una facultad, sus padres deberán mantenerla hasta los 25. “Es más viva que el hambre”, sostuvo la Angelita cuando describió la actitud de More.

En cuanto a sus insostenibles internas familiares, la mamá de Francesco sostuvo ante la panelista que el conflicto aún no termina. Morena, según Latorre, tiene muchas más cosas para ventilar públicamente.

“Me dijo que va a seguir hablando, que le escribió una carta de puño y letra al padre donde lo intima a terminar el vínculo para siempre”, indicó Yanina.

No obstante, esta presunta renuncia legal no resultará fácil para el ex Intrusos (América) en caso de aceptarla y así lo expuso Yanina: “Renuncia a todo tipo divorcio con una condición: una casa en Córdoba y una estética que ya tiene elegida y separada. Vale 70 mil dólares, que según ella, para él es un vuelto”.