Crítica de "Misión imposible: Sentencia mortal 1"

Christopher McQuarrie y Tom Cruise celebran con 'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1' el triunfo del cine espectáculo, ese que llena las salas de espectadores satisfechos.

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

En una temporada estival en la que no faltan potentes reclamos en cartelera con los que esconderse del sol disfrutando del cine a lo grande, Christopher McQuarrie y Tom Cruise han conseguido convertir a 'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1' en la película del verano. Tan técnica como atrevida, tan siniestra como payasa, esta aventura de Ethan Hunt es, además una nueva muestra de que estamos ante una de las mejores sagas del cine de acción, un regalo para los que ansían el regreso del cine palomitero per se, aquel que reivindica el espectáculo y el olvidado sense of wonder por encima de la búsqueda de público potencial a través de la nostalgia.

No es la primera vez que ocurre, hablamos de una franquicia que, desde sus inicios a mediados de los 90, supo utilizar la esencia de la serie de televisión de la que procedía para crear una película nueva. Capítulo a capítulo, este leitmotiv parece haberse mantenido del mismo modo que lo ha hecho el tema de Lalo Schifrin, consciente de que tan importante es mantener la esencia básica como saber entregar algo realmente diferente.

Y así llega 'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1' a las salas, rememorando el espíritu de 'Misión imposible' (Brian De Palma, 1996) con la sobriedad de 'Misión imposible: Nación Secreta' (2015), pero permitiéndose ser tan juguetona como 'Misión imposible: Fallout' (Christopher McQuarrie, 2018), como si, por fin, McQuarrie y Cruise tuviesen plena libertad para encontrar un camino que, por suerte para todos, es el acertado.

La trama se vuelve oscura, casi tétrica, en un mundo en el que convivir con amenazas en la sombra se ha convertido en parte intrínseca de nuestro día a día. Con esto en mente, Lorne Balfe acompaña con su terrorífica partitura un argumento clásico sobre enemigos inabarcables trufado de irresistibles bufonadas y, claro, escenas de acción con las que sus responsables nos recuerdan hasta qué punto saben manejar el artilugio que nos están presentando.

Cruise, que se lo pasa como nunca, ha abrazado su condición de salvador del espectáculo de tal manera que se entrega a la película mientras cede protagonismo cuando la narrativa lo necesita, consciente de estar trabajando en un bien mayor que el de su propia fama. Él es Tom Cruise, no se puede ser más estrella de lo que es y, en el momento otros caerían cegados por la codicia, decide regalar a Rebecca Ferguson, Hayley Atwell y Vanessa Kirby el foco argumental, reduciendo incluso su número de piruetas imposibles.

Este movimiento, además de resultar refrescante en una franquicia que tiene nombre y apellidos, ha servido para que las acrobacias a las que podíamos habernos acostumbrado resulten, de nuevo, espectaculares. Aquel salto de moto que llevamos más de un año viendo en redes sociales está tan dentro de la trama que, por mucho que hasta forme parte del póster oficial, funciona del modo en el que lo haría en un mundo sin bombardeos promocionales.

Resulta fácil imaginarse a McQuarrie, sentado junto al espectador, mirando su reacción a cada escena con una pícara sonrisa al saber lo que ocurrirá después. En una cartelera en la que no faltan títulos de creadores que alucinan con sus propias ideas, sorprende que esta saga siga pensando en la gente que ha pagado una entrada, incluyendo incluso un final satisfactorio que convierten el título en un producto en sí mismo, no en un seguro de ventas para la futura 'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 2'. Definitivamente, esta es una película para fliparlo, no para flipados.

Para amantes del cine espectáculo con ganas de sentirse recompensados.