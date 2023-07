¿Te quedaste sin espacio?: los 5 consejos de Google para liberar tu cuenta de Gmail

Cabe destacar que estas funciones solo sirven para reducir ciertos mails o documentos que ya no nos sirvan, ya que no aumentan la capacidad de almacenamiento.

Gmail es, a día de hoy, la plataforma de correo electrónico más popular del mundo. Siendo propiedad de Google, la mansa mayoría de sus usuarios cuentan con alrededor de los 15 GB gratuitos y de base que la empresa ofrece por defecto. A simple vista, éstos pueden parecer suficientes, aunque en algunos casos puede llenarse rápidamente por compartir archivos desde Google Drive con otras personas. Es por eso que la compañía permite contar con más gigas, pero debiendo pagar un plan. En caso de tu idea no sea la de invertir dinero en tu cuenta de Gmail y ya hayas llegado a los 15 GB, llegó el momento de que liberes espacio en ella. En ese sentido, Google, desde su cuenta de Twitter compartió 5 herramientas útiles para poder liberar almacenamiento en la cuenta de Gmail. Cabe destacar que estas funciones solo sirven para reducir ciertos mails o documentos que ya no nos sirvan, ya que no aumentan la capacidad de almacenamiento. Paso a paso: cómo liberar espacio en tu cuenta de Gmail