El constante aumento de precios continúa golpeando la economía nacional. Osvaldo Granados habló de este y otros temas.

“La Ley de Alquileres indexada por la inflación es impagable”. Con esta frase, Osvaldo Granados comenzó este jueves su columna diaria en Radio Panorama de Santiago del Estero.

El reconocido analista económico y político dijo que la norma no es el problema y apuntó directamente al constante aumento de los precios. “La Ley de Alquileres no es el problema, el problema es la inflación”, aseguró, y remarcó que “el crédito hipotecario no existe” en el país por los elevados índices que vienen registrándose en los últimos años.

“Ayer hubo una reunión y habló el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce. Me quedo con una frase. `La inflación en Argentina es parte de la idiosincrasia´”, expresó y de manera irónica se preguntó: “¿La llevamos en la sangre, es nuestro gen?”

En otro orden de cosas, y como lo hace diariamente, Granados habló de las largas negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Fondo pide una devaluación, pero eso es imposible. El FMI va a dar los dólares justos par que se le pague”, sentenció el economista sobre el arreglo que pueda arribar con nuestro país.