Guillermo Moreno: "La Argentina de trabajo la expresamos los doctrinariamente peronistas"

El precandidato a presidente de la Nación por Principios y Valores dialogó con Radio Panorama y dio algunas precisiones sobre el plan económico que llevaría a cabo de llegar al poder.

Guillermo Moreno dialogó con "Buen Día Santiago", oportunidad en la que realizó un análisis de la actualidad política y económica del país al tiempo que anticipó cuáles serían las medidas que tomaría de llegar a la presidencia con su propuesta que está nucleada en el frente Principios y Valores.

Fiel a su estilo, comenzó destacando que era previsible que "Macri y su pandilla, Patricia Bullrich, Larreta iban a hambrear al pueblo. Pero no de un gobierno peronista. Esa es la demostración cabal de que no es peronismo. El peronismo tiene una sola representación doctrinaria, que somos nosotros".

"Hay cinco candidatos a presidente que abrevan el plan económico de Melconian, y está claro que Melconian arrancó como joven un economista cuando Cavallo estaba en el poder. No expresan a la Argentina del trabajo, sino la del ajuste. El capitalismo de los banqueros, de la renta, de la especulación. Ese capitalismo siempre despreció al peronismo. Lamentablemente Schiaretti y obviamente Massa, están debajo del paraguas de Melconian. A Milei ya le pusieron a sus economistas y ya no es el muchacho que quería poner una bomba en el Banco Central. La Argentina del trabajo la expresamos los peronistas, los doctrinariamente peronistas", consideró Moreno.

Agregó además que "es muy difícil gobernar sin doctrina. ¿Cómo se hace para juntar en un equipo a un massista, a un socialdemocrata? los decretos no se entienden nada.

Moreno reflexionó en torno a una declaración realizada oportunamente por Melconian, quien dijo que "hizo un plan económico para el gobierno que viene"

"Es curioso cómo sale en todos los medios al mismo tiempo y no le repreguntan. Él dijo que iba a hacer un plan económico para el gobierno que viene. Un atrevido. No le interesaba cuál era el gobierno que venía, porque hay 5 candidatos que tienen ese plan, que está mal. El correcto es no ajustar la economía argentina, porque así el país nunca va a encontrar el equilibrio fiscal", dijo.

Consideró que "para equilibrar el sector público hay que reactivar el país. Primero tenemos que volver a una relación normal entre el precio de la comida y los sueldos populares. Eso hoy no es normal, porque después que el trabajador compra la comida del mes, no le sobra una moneda para gastar en nada más. Hay que bajar proporcionalmente el precio de la comida. El costo más importante que tienen los productores hoy es el costo del alquiler de la tierra, un productor tiene que entregar la mitad de lo que produce, entonces hay que hacer una ley de arrendamiento para bajar raudamente el costo de los alquileres, así puede se pueden poner las retenciones sin perjudicar al productor".

"Está claro que bajando el precio de la comida a los trabajadores les comienza a sobrar algo de plata. La pobreza no es que falta plata, sino que no se puede consumir bienes. Cuando uno baja el precio de la comida, los trabajadores pueden salir a consumir eso que hoy les falta, ropa, zapatillas, materiales de construcción. Y esto empieza a mover el mercado", señaló.