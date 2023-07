Demichelis: "Quiero salir campeón y aportar mi granito de arena a la historia de River”

El DT del Millo expresó sus sensaciones tras la gran victoria de anoche ante Colón.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis se sumó a la ilusión de los hinchas ante la inminencia de consagrarse en la Liga Profesional después de vencer anoche por 2 a 0 a Colón y sostuvo que quiere "ser campeón" para aportarle su "granito de arena a la historia grande de esta institución".

"Quiero cumplir el sueño de salir campeón y aportar un granito de arena en la historia de esta institución, pero debemos manejarnos con tranquilidad y valorar el camino que se hizo, ya que ante Colón terminamos con seis chicos del club en cancha", destacó Demichelis en la conferencia de prensa post partido en el Más Monumental.

"Y de ahora en más hay que ponerse a pensar en San Lorenzo, nuestro escolta y rival del próximo sábado en el Nuevo Gasómetro, donde hace mucho que no le hacen un gol. No será un partido fácil, pero ojalá podamos coronar ya contra ellos", se ilusionó.

Después dio un paso atrás en su entusiasmo y describió la victoria sobre los "sabaleros" destacando que sus dirigidos hicieron "un grandísimo partido, sobre todo en el primer tiempo. Hostigamos mucho al rival, tuvimos posesión, recuperación y también paciencia para seguir insistiendo y moviendo al rival muchas veces".

"Por eso me llenó de orgullo ver al equipo en el nivel que tiene River, recuperando frescura a partir de una necesaria rotación, que no la hubiésemos tenido sino preservábamos a algunos jugadores", remarcó.

"Y en cuanto a Enzo Pérez (el gran ovacionado de la noche en el Más Monumental), él fue con quien primero me puse en comunicación cuando me designaron técnico de River. No tanto a diario, pero hablo mucho con él y me dijo que cuando no se sienta capaz de rendir como lo que exige esta institución, iba a ser el primero en avisarme que no iba a continuar. Pero si sigue jugando así y con tanto aliento de la gente, va a querer seguir", concluyó.