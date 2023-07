Santy García recuperó su bici de BMX tras el robo que sufrió en Córdoba

El piloto santiagueño, oriundo de Fernández, vuelve a soñar con el Mundial en Glasgow.

El sábado a la madrugada Rubén Santiago García tuvo un amargo despertar. Un delincuente se metió a la vivienda que estaba alquilando en la provincia de Córdoba, donde se encontraba para disputar el Argentino de BMX, sufriendo el robo de su bicicleta y otros bienes.

Te recomendamos: Le robaron la bicicleta que armó vendiendo sandías para ir al Mundial de BMX en Glasgow

Lo destacable es que Rubén logró armar la bicicleta con su esfuerzo y el de du familia, para lo cual incluso llegó a vender sandías en pleno febrero.

Tras el hecho delictivo, de inmediato dieron a conocer por las redes sociales lo ocurrido.

Pero este jueves la historia tuvo un final feliz, ya que la policía cordobesa recuperó la bicicleta.

Esta feliz noticia también fue compartida por las redes sociales:

Te recomendamos: Todo a pulmón: un joven santiagueño vende sandías para poder viajar al mundial de BMX

“Hoy se recuperó la bicicleta que le robaron a mí hijo Santy García la verdad uno nunca piensa que puede pasar por estas instancias cada día peor nuestro país

Primero agradecer a Dios que el robo no fue violento y todos salieron ilesos segundo a la policía de Córdoba por la seguridad y celeridad que tuvieron para recuperarla sin exponer nuestra seguridad el el momento al oficial Sosa y su grupo que manejo la operación

Por último al detenido quiero decirle que no creo que el fuera el asaltante sin embargo no se su implicancia en el delito

Lo juzgará la justicia y sobre todo no debe olvidar que lo juzgará Dios y que yo no juzgo a nadie”.