Día Mundial del Cacao: los cinco sorprendentes beneficios que tiene para la salud

Su consumo es motivo de placer para muchos, aunque existen varios mitos sobre su incidencia en el aumento de peso e, incluso, el acné. Enterate cómo el cacao puede ser tu aliado para una vida más saludable.

El chocolate es a menudo objeto de demonización y está rodeado de mucha información que no siempre es cierta. Se le acusa de contribuir al aumento de peso debido a su aporte calórico, de ser perjudicial para quienes sufren de acné debido a las grasas que contiene, y de tener un alto contenido de azúcar que aumenta el riesgo de diabetes. Sin embargo, en el Día Mundial del Cacao, celebrado cada 7 de julio desde 2010, se busca honrar las propiedades y beneficios de este alimento.

Un estudio realizado por la Escuela de Medicina de Harvard demuestra que no todo es negativo para los amantes del chocolate, siempre y cuando se consuma en la cantidad adecuada. Los expertos recomiendan incorporar el chocolate de forma moderada dentro de una alimentación equilibrada, prefiriendo aquellos con un contenido de cacao del 70% o más para obtener mayores beneficios, evitando así el exceso de azúcar y grasas saturadas presentes en los chocolates con leche comunes que se encuentran en kioscos y supermercados.

Los flavonoides, un compuesto presente en el cacao con propiedades saludables, son el secreto detrás de los beneficios del chocolate. Los expertos han enumerado cinco beneficios comprobados para la salud al consumir chocolate:

1) Bueno para el corazón: diversos estudios científicos indican que el consumo de chocolate negro, en particular, puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a los efectos de los flavonoles presentes en el cacao. Se recomienda consumir una onza (28 gramos) al día para obtener los beneficios relacionados con la salud del corazón.

2) Mejora las funciones cognitivas: según investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard, consumir dos tazas de chocolate caliente al día podría ayudar a mantener las funciones cognitivas en los adultos mayores. Se ha observado que el extracto de cacao podría retrasar los síntomas del deterioro cognitivo, como la pérdida de memoria, la enfermedad de Alzheimer y la alteración de las vías nerviosas del cerebro.

3) Control del colesterol: contrariamente a la creencia popular, un estudio publicado en The Journal of Nutrition sugiere que el consumo de chocolate podría ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL (conocido como "colesterol malo"). El consumo regular de barras de chocolate que contienen esteroles vegetales y flavonoides de cacao, como parte de una dieta baja en grasas, puede mejorar la salud cardiovascular al reducir el colesterol y mejorar la presión arterial.

4) Beneficios durante el embarazo: consumir aproximadamente una onza (28 gramos) de chocolate al día durante el embarazo podría favorecer el crecimiento y desarrollo fetal, según un estudio presentado en una reunión de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Atlanta.

5) Mejora el rendimiento atlético: un estudio publicado en The Journal of the International Society of Sports Nutrition sugiere que el consumo de un poco de chocolate negro puede aumentar la disponibilidad de oxígeno durante el entrenamiento físico. Se observó que los ciclistas que consumieron chocolate negro utilizaron menos oxígeno y cubrieron más distancia en una prueba de tiempo de dos minutos.

En resumen, el chocolate puede tener beneficios para la salud si se consume con moderación y se elige aquellos con alto contenido de cacao.