Aseguran que la ex de Cacho Garay atraviesa su peor momento: "Es frágil su estado de salud físico y emocional"

El periodista Diego Esteves dio detalles de cómo sigue la cantante tras la detención de su expareja, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

Mientras Cacho Garay cumple prisión domiciliaria, Verónica Macías se encuentra atravesando un mal momento de salud. Así lo anunció el periodista Diego Esteves al aire de A la tarde (América): “Hubo una audiencia en lo que es la etapa de investigación de este juicio y ella no participó. Sus abogados dijeron que es frágil su estado de salud físico y emocional”.

Respecto al delicado estado anímico de la cantante, el panelista del programa de Karina Mazzocco profundizó: “Está muy dolida y la verdad que uno la entiende desde un primer momento, pero se entiende aún más la gravedad a partir de las acusaciones que fueron saliendo a la luz en lo que es la investigación, y que no solo tiene detenido a Cacho Garay, también hay una cómplice, una mujer llamada Sandra Astudillo, que sería la pareja de Cacho Garay y que habría participado junto a él de las reiteradas situaciones de abuso sexual contra Verónica Macías”.

Sobre los delitos por los que se lo acusa al humorista, Esteves enumeró: “Amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de armas, de coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas”. “Una acusación pesadísima que lo tienen con una prisión domiciliaria a Cacho Garay y el fiscal dijo: ‘Quiero una prisión efectiva, quiero que vaya a la cárcel’”, añadió sobre la posibilidad de que el comediante termine tras las rejas.

¿Qué dijo Cacho Garay sobre Sandra Astudillo, su presunta novia?

La periodista Cora Debarbieri reveló cuáles fueron las palabras de Cacho Garay sobre su supuesta novia. “Sandra es una gran mujer, vecina y abuela. Tuve una relación con ella que terminó hace 13 años y no tiene nada que ver con esto”, comenzó la panelista.

“Cuando ella se enteró que yo estaba saliendo con Verónica, Astudillo dio por finalizada la relación”, cerró.

El calvario de Verónica Macías

A principios de junio Verónica Macías contó el calvario que vive desde hace ya tiempo. “Es un momento de mucha angustia, no solo por todo lo que me tocó vivir, una tortura absoluta, y todo lo que me está tocando atravesar para que se haga Justicia, es casi imposible resumir todo en pocas palabras”, dijo.

Sobre lo difícil que le resultó romper el silencio y denunciar al humorista por violencia de género, la artista sumó: “Pude salir con mis últimas fuerzas del infierno que me tocó vivir, no sé de dónde saqué la valentía... Creo que toqué fondo y me animé, con mucho miedo, a lo que muchas mujeres no se animan”.