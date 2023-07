La China Suárez reveló cómo lidia con la fama desde chica

La artista habló sobre sus comienzos y de cómo separa su vida personal de la profesional en One+, el programa que conduce Delfi Sciannamea junto a Damián Popochi Muñoz y Facu Díaz.

La China Suárez dio una entrevista donde reveló cómo lidia con la fama desde chica, teniendo en cuenta sus comienzos en la televisión con programas como “Rincón de Luz” o “Floricienta”, además del éxito de “Casi Ángeles”. “Tengo muy en claro cuál es mi vida real desde siempre y cuál es la China para los demás", sostuvo la artista con 31 años. Al respecto, mencionó: “Nosotros crecimos con una cámara y la gente nos conoce por quiénes somos, más allá de las cosas que se inventen o se agreguen. Pero yo lo tengo muy naturalizado porque crecí así”. “Nunca armé un personaje porque al haber empezado desde tan chica, no fue una estrategia. Cuando empiezan más de grande, los productos o las personas, a lo mejor tu equipo de marketig te dicen qué hacer”, expresó en One+, el programa que conduce Delfi Sciannamea junto a Damián Popochi Muñoz y Facu Díaz, de lunes a viernes de 10 a 13 horas, en Radio One 103.7. Por otro lado, la artista habló sobre su nueva canción y comentó: “Uno habla de sus experiencias. Es parte de eso y es lindo. Es una forma linda de hablar también y de contar, mucha gente se siente identificada, no solo con el amor. Todos tenemos ‘desaniversarios’. Además, reveló su sorpresa sobre el resultado de su publicación: “El día que publicamos el video escribí que me gustaría que me contaran sus ‘desaniversarios’, pensaba que me iban a hablar de relaciones, pero me hablaban de muertes”.