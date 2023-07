"Si te crees tan p*ja...": Lali defendió a María Becerra y apuntó contra Coscu

Coscu se encuentra bombardeado de todos los frentes por algunas frases desafortunadas que lanzó en sus streams. El famoso influencer ya tuve un cruce con María Becerra, de quien puso en duda si es autora de la totalidad de la canción “Corazón vacío”, y ahora fue Lali Espósito la que le mandó un mensaje sin piedad.

Tiempo atrás, el youtuber habló en vivo de sus preferencias físicas en relación con las mujeres y no dudó en dar nombre y apellido para identificar el estereotipo que más le atrae.

“Les digo mi tipo, ya si es enana tiene un 6 ya de por sí, si es enana 1.50, después dos cabezas, ahí tiene dos puntos más, 8, linda cara 10, ya está, no pido nada más, tiene el cu… de mi tío abuelo, no importa, (…) o sea Lali Espositardo”, fueron sus palabras, que muchos encontraron repudiables.

En el día de ayer, Lali lanzó un filoso tuit en su cuenta oficial de la red social del pajarito y sus seguidores lo identificaron como un mensaje para Coscu, aunque ella no lo nombró: “Cuando sos gil, normalmente sos muy gil”. Y luego incluyó el fragmento de una de sus canciones: “Si te crees tan pi…, comparemos las pi…, yo la pongo sobre la mesa KO”. Para finalizar, se despidió con un mensaje feminista: “Girl power, besitos”.

Además, resultó llamativo notar que la cantante de “Disciplina” ya no sigue a Coscu en Instagram, lo cual podría indicar una posible enemistad como consecuencia de sus comentarios.

El enfrentamiento entre Coscu y María Becerra



La semana pasada, Coscu también recibió una potente respuesta de parte de María Becerra, quien fue atacada por él cuando la acusó no componer sus propias canciones.

“Contestó públicamente porque que preguntó si la barra ‘yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que...’ la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre XROSS y yo”, expuso la cantante al comienzo de un tuit.

“No entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”, finalizó.

La polémica comenzó cuando el streamer habló del nuevo hit de Becerra: “Reconozcamos que esa barra la escribió Lit Killah o Duki, no me la cuentes... ¿María escribe buenas barras o fue FMK? Nos responderá ella si preguntamos abiertamente quién escribió ese ‘barrón’. ¿Lo escribiste vos? ¡No mientas, no mientas! Lo escribiste vos, sos buenísima. Y si no, también”, lanzó el influencer.

En este sentido, la cantante de “Automático” contó con el apoyo de Karina, la princesita, quien destacó durante un vivo de Instagram: “Me encantó la respuesta de María” y agregó: “Pienso que está todo bien, que fue una respuesta y nada más, no pienso que haya una guerra”.