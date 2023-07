Bronca en los hinchas de Boca por las declaraciones de Jorge Almirón, Sergio Romero y Nicolás Figal

El entrenador, el arquero y el zaguero del Xeneize destacaron el punto que se llevaron ante Unión en Santa Fe y los hinchas expresaron su descontento en las redes sociales.

Boca igualó sin goles ante Unión de Santa Fe en el estadio 15 de abril, por la fecha 23 de la Liga Profesional, en un partido en el que el Xeneize se vio superado por el Tatengue que pelea por no descender y no pateó al arco. Sin embargo, Jorge Almirón, Sergio Romero y Nicolás Figal destacaron el punto obtenido y los hinchas explotaron en las redes sociales.

Inmediatamente a pie de campo, Figal declaró en TNT Sports: "Se nos hizo muy difícil con uno menos, hicimos un esfuerzo bárbaro, pero no alcanza. Hoy se sumó más allá de las dificultades que tuvimos, hay que seguir sumando para escalar en la tabla. Hay cosas que no nos podemos explicar. Con uno menos ellos necesitaban los puntos de local, ellos son muy difíciles, sacamos un punto en una cancha jodida".

En esta línea, Almirón expresó en conferencia de prensa: "Jugamos contra un equipo que por momentos nos superó. En el primer tiempo teníamos para jugar mejor. Nos quedamos con uno menos y fue complejo aguantar el resultado, tienen jugadores desequilibrantes y también porque el equipo está cansado, jugando jueves y domingo con casi los mismos. Hoy se hizo un gran esfuerzo y este punto para nosotros es importante, rescato eso, que el equipo se entregó y dejó todo al final".

Luego, Chiquito fue quien llamó la atención por sus optimistas declaraciones: "Fue un lindo partido, los dos equipos intentamos jugar. Ellos tuvieron sus chances, nosotros en el primer tiempo los tuvimos. Cuando quedamos con uno menos nos costó bastante, pero es bueno irse con el arco en 0, da confianza y afianza como equipo".

"No vamos a negar que llegaron con claridad, pero en el primer tiempo jugamos bien, hicimos buen trabajo. No pudimos terminar bien las jugadas, hay que seguir creciendo. Siempre que no perdamos y no nos hagan goles, es positivo", agregó.