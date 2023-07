"Cuando faltan dólares Argentina no funciona"

El licenciado Granados hizo un balance en Radio Panorama de la situación argentina ante el principal flagelo de la falta de dólares.

Este viernes, el licenciado Osvaldo Granados tuvo su columna diaria en Radio Panorama para hacer un análisis de la situación política y económica.

“En la Agencia Federal de Inteligencia hay cientos de personas contratadas por los K y están pasando a planta permanente a todos por decreto, una estrategia que sirve para el caso en que venga otro gobierno y los corra a todos, en este caso tendrán que pagarles indemnización. Al PAMI también están entrando cientos de personas y Graciela Ocaña acaba de decir que el PAMI es la guarida de La Cámpora”, expresó Granados.

“Según un informe de ADEBA en el Banco Central hay reservas negativas por 1500 millones de dólares”, indicó el especialista al tiempo que aseguró que la economía se está frenando. “Ayer bajaron un poco los bonos y las acciones, quizas por los datos que vinieron desde Estados Unidos que bajó todo en el mundo. Al parecer en Estados Unidos quieren volver a subir las tazas de interés porque consideran que la economía no se enfrío lo suficiente. La inflación anual en EEUU estaba en el 8% y ahora está en 6%, que para ellos es muchísimo. No venía mal, estaba bajando. Pero ellos tienen en cuenta el dato de la cantidad de trabajadores que se toman por mes. Pensaban que se iban a tomar 250 mil trabajadores en el mes, pero tomaron más de 457 mil. Pasa que ellos salen y entran fácilmente. Si te echan hoy mañana conseguís trabajo en frente, Y eso para nosotros es inentendible”.

En lo que respecta a la situación con el Fondo Monetario, Granados aseguró que "aún no cumplieron ninguna meta del ajuste que correspondían a los primeros 6 meses, por lo tanto piden que hagan un ajuste y no lo van a hacer. Tampoco van a devaluar. Mientras tanto lograron que Estados Unidos apoyen a la Argentina porque hay países que están en contra nuestro, como por ejemplo Japón, Alemania, Suiza y que no quieren saber nada. Economistas juraron que si gana Massa, al otro día devalúan y hacen el ajuste, y en el Fondo Monetario estuvieron riéndose media hora”.

“Los importadores se inscriben en las zonas francas con el fin de pagar mercadería del exterior sin necesidad de contar con un permiso de importación. Hoy estas zonas francas están totalmente colapsadas y tardan días en sacar un pallet porque antes hay que mover diez mil. Hecha la ley, hecha la trampa. Están viendo como comprar mercadería importada sin pasar por el gobierno”, explicó Osvaldo Granados en Radio Panorama.

Finalmente, el especialista señaló que “Sergio Massa está dedicado más a la campaña que a la economía. En estos momentos tiene otros problemas, como por ejemplo la falta de dólares. Se podrán prometer mil cosas, pero cuando faltan dólares, Argentina no funciona”.