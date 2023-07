Mitre pierde a la Bestia Romero para visitar a Chaco For Ever: ¿quién lo reemplazara?

El goleador del Aurinegro no podrá estar este sábado por la Primera Nacional y Grelak deberá meter un cambio obligado.

Mitre visitará a Chaco For Ever este sábado y en la delegación que viajó anoche rumbo a Resistencia hay una sensible baja. Se trata del delantero David Romero, quien debió quedarse en nuestra provincia para recuperarse de un desgarro en el recto de la pierna izquierda.

El goleador del elenco santiagueño en la Primera Nacional no solamente se perderá el duelo de mañana ante los chaqueños, si no que tampoco podrá jugar el fin de semana siguiente, cuando su equipo reciba a Aldosivi de Mar del Plata. En tanto, por la fecha 23, el elenco que dirige Alfredo Grelak recibirá a Chacarita Juniors y ahí podría darse el retorno de la "Bestia".

El atacante oriundo de Frías sintió una molestia el domingo pasado en el triunfo ante el líder Independiente Rivadavia de Mendoza, por 2 a 1, y debió dejar el campo de juego. Romero es el máximo artillero que tiene Mitre en el certamen, con 8 conquistas, por lo que representa una baja de peso para el equipo.

Durante la práctica de ayer, Grelak probó con Nicolás Heiz como reemplazante de la "Bestia", aunque no hay que descartar a Francisco Galván como otra alternativa. La salida de Romero será el único cambio que hará el DT, en relación al equipo que viene de vencer a la "Lepra".

En consecuencia, el "Aurinegro" formaría mañana en Resistencia con Kevin Larrea; Rodrigo Tapia, Gonzalo Soto, Matías Almirón y Marcos Sánchez; Brian Mieres, Juan Alesandroni, Germán Díaz y Daniel González; Santiago Rosales; Heiz o Galván.

Mitre visitará a Chaco For Ever este sábado a partir de las 16.30 en el estadio Juan Alberto García con el arbitraje de Nelson Sosa, quien tendrá como asistentes a Guido Córdoba y Malvina Schiel y como cuarto árbitro a Federico Guaymás.