Jimena Barón sorprendió al confesar el lugar donde trabajó antes de ser famosa

La modelo respondió preguntas random de sus seguidores.

Una vez más, Jimena Barón se sometió a las consultas de sus seguidores y compartió un poco más de su intimidad y detalles de su historia de vida, a través de varios posteos que subió a Instagram Stories.

“Cosas radom que no sabíamos de vos”, quiso saber una usuaria, intentando que la mamá de Momo, -fruto de su relación con Daniel Osvaldo- dé a conocer datos sobre su vida que no había contado hasta el momento.

Fue entonces que Jimena se sinceró: “Fui cajera de un supermercado, hice Taekwondo y Pakua, nunca tuve un dejavú, no me gustan los churros”, contestó. Y cerró: “Amo el rabo y no consigo, siempre estoy tejiendo algo, no veo películas de terror, no me gustan los aviones, mi momento de más energía es la mañana”.