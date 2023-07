Creyó que había comprado entradas para Duki y el resumen de la tarjeta la sorprendió

¡Para el infarto! “Copaste todo River vos sola”, bromearon sus seguidores en los comentarios.

Antonella compartió en su cuenta de Twitter el tragicómico momento que vivió al leer el resumen de la tarjeta de crédito e hizo estallar de risa a miles de usuarios que interactuaron con su posteo.

“¿La buena noticia? Que tenemos entradas para ir al ver al Duko. ¿La mala? Es que saqué 25 entradas porque la página me decía ‘pago rechazado’ pero resulta que me aceptó todos los pagos”, escribió detallando el gran problema que le esperaba por delante.

“Con razón no conseguí entradas”, “Copaste todo River vos sola”, “Ya fue, revendelas”, fueron algunas de las bromas y los consejos que le dejaron plasmados en los comentarios sus seguidores.

Después de que el tuit de la joven se volviera viral, miles de personas se pusieron en contacto con ella para comprarle las milanesas y, de paso, ayudarla a resolver su problema. Antonella recibió una gran cantidad de mensajes y aunque aún no ha respondido a ninguno, expresó: “Bueno, he recibido muchos mensajes. Todavía no he respondido a ninguno. Estoy intentando comunicarme con la página y responderé pronto. Muchas gracias”.