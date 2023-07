Fue a un restaurante, se prendió fuego la cocina y dejó un comentario poco considerado

Lejos de solidarizarse con el lugar, el hombre escribió una desafortunada opinión en Google, la cual no tardó en volverse viral en Twitter, debido a su poca empatía.

El terrible comentario de un comensal generó repudio en las redes. En su reseña, el hombre se quejó de que se quedó sin cenar, aunque esto tuvo que ver con un insólito motivo.

En un local gastronómico de España, la cocina se prendió fuego por completo, mientras el cliente viral esperaba su pedido. Por motivos obvios, terminó quedándose sin comer, y esto desató su enojo.

En su reseña viral, el comensal había escrito: “Habíamos pedido para comer hace 30 minutos largos y hemos tenido la mala suerte de que se les ha quemado la cocina”.

Automáticamente, su terrible crítica se viralizó en la red social del pajarito, y una catarata de usuarios salió a decirle de todo. Como era de esperarse, la gran mayoría lo cuestionó, ya que no pudo ponerse en el lugar del otro, y solo le importó que no le llegó su comida.

A su desafortunada reseña, el cliente agregó: “Nos han cobrado las cervezas y no nos han dado ninguna solución, dejando a ocho personas sin nada de cenar a las 23.00″.

Su falta de solidaridad no cayó para nada bien en Twitter, en donde la cuenta “Soy Camarero” publicó el comentario. En ese mismo tuit, el famoso mozo escribió, a modo de broma: “Pues nada, ahora les hago unas tortillas mientras la cocina está en llamas”.

Si bien es verdad que los clientes siempre tienen derecho a quejarse si algo no les ha gustado, lo cierto es que en las redes muchos coincidían en que aquel comentario fue sumamente desafortunado, ya que el lugar no pudo preparar el pedido por un motivo no menor.

En este caso, el hombre, en lugar de solidarizarse con la emergencia, dejó en claro que, para él, primero está el cliente y luego el resto, por más que la principal herramienta de trabajo de los cocineros se viera afectada.