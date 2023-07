Dalma Maradona recordó un momento en familia con Diego y su hermana Gianinna reaccionó

La hija del Diez remarcó que no existen las familias perfectas, pero volvería a elegir la suya una y mil veces.

Dalma Maradona compartió una foto en familia y recordó a su papá, Diego Maradona. Muy dulce, les habló a su hermana Gianinna, su sobrino Benjamín, y su mamá Claudia Villafañe. "Estas son algunas de las personas por las que hoy soy como soy. Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi ahijado, mi abuela, mis hijas. Personalmente, no creo que existan familias perfectas, mi familia está hecha a mi medida. Perfecta en su imperfección", expresó Dalma, a corazón abierto. "Pienso en todo lo que vivimos y sin duda esas experiencias me han construido para ser lo que soy hoy", cerró, muy agradecida por la familia que la tocó, al pie de las fotos que ilustran los momentos más felices juntos. "Se me metió una sis en el ojo... NOS AMO PARA SIEMPRE. Perfectamente imperfectos, pero siempre unidos. Espalda con espalda", le respondió Gianinna, muy dulce. "Te amo hija. Amo nuestra familia", cerró Claudia, orgullosa de sus hijas.