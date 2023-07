"La nueva constitución jujeña genera más derecho y no vamos a dar ni medio paso atrás"

Así lo afirmó el gobernador de Jujuy y candidato presidencial, Gerardo Morales, tras remarcar la idea de un “intento de Golpe de Estado” en la provincia.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente en la fórmula con Horacio Rodríguez Larreta, publicó un breve spot en donde desarrolla sus logros en los últimos ocho años de gobernación y también apuntó contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

En primer lugar, Morales vinculó la actual situación de conflicto con una situación generada por el Gobierno nacional, al que le atribuyó la pretensión de "indultar a la dirigente Milagro Sala", detenida desde 2016.

“Esa es la primera de tres cosas que el gobierno de Fernández y Fernández no me perdonan. En los últimos cuatro años el presidente Alberto Fernández, cada vez que me vio, me pidió que indultara a Milagro Sala", sostuvo Morales.

Otra de las cosas que para él hacen que Alberto Fernández hoy esté en su vereda opuesta, fue “integrar una fórmula presidencial como candidato a vicepresidente de los argentinos para lograr una transformación en el país y que dejen de seguir destruyendo los sueños y proyectos de vida del pueblo”, en referencia a su precandidatura junto a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos Por el Cambio.

Por último, se refirió a la reforma parcial de la Constitución, ya que la modificación hace “generar nuevos y más derechos”, entre los que mencionó prohibir los indultos para casos de corrupción.

En ese marco, el postulante vicepresidencial remarcó la idea de un “intento de Golpe de Estado”, referido a las presentaciones hacia la nulidad de la reforma constitucional y la intervención de la provincia. “No se lo vamos a permitir”, sostuvo.

Luego invitó al diálogo: “Convoco a las comunidades reales a dialogar para reafirmar nuestro compromiso de siempre por sus derechos. Insto a los violentos y delincuentes a deponer sus actitudes y hacerse cargo de las consecuencias”.

“Señor y señora Fernández la nueva constitución jujeña genera más derecho y les corta a ustedes la ruta de la violencia y la impunidad, y la del Estado paralelo, por eso los jujeños elegimos en las urnas repetidamente vivir en paz, no vamos a dar ni medio paso para atrás. Respeto a la Constitución y a la ley siempre, nunca más a la violencia y a la corrupción”, concluyó.