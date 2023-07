Brenda Gandini reveló el insólito accidente que sufrió dando su primer beso de ficción

La actriz estuvo como invitada en Noche al Dente y recordó una divertida anécdota que protagonizó junto a Benjamín Rojas en sus inicios como actriz,

Este viernes Brenda Gandini visitó Noche al Dente, el programa que Fer Dente conduce por la pantalla de América, y fiel al estilo del ciclo que es un late night show, la actriz interactuó con el conductor en una charla que tuvo todos los matices. Pasó de anécdotas, recuerdos de la infancia, su carrera profesional y su familia. En un momento de la charla, revivió un insólito episodio que le pasó cuando dio su primer beso en ficción para una novela nacional.

“Deberían enseñar a besar. Bah, ahora, en las series tienen coach de intimidad. Con Benja (Rojas) quisimos darnos un gran beso en el cuarto. Él no se dio cuenta y yo me animé a contarles después, con los años. Yo abrí la boca, él también tiene unas paletas como yo, y se me partió acá (el diente) un poquito”, sostuvo la actriz entre risas.

La novela en cuestión era Floricienta y allí la actriz hacía de pareja de Benjamín Rojas quien tenía uno de los papeles protagónicos. Si bien reveló que fue un incómodo momento, se divirtió mucho porque tenían una muy buena relación.

Durante la nota, Brenda habló de varios temas. Primero se subió al escenario que hay en el estudio y cantó junto a Dente “Fuiste”, el tema de Gilda. Luego se sentó en el sillón habló de su relación con Gonzalo Heredia, incluso cómo fue la propuesta de casamiento que le hizo, aunque aclaró que tenían pensado contraer matrimonio desde hace bastante tiempo, pero se tuvo que posponer por algunas circunstancias que pasaron.

“Primero, yo lo llevé a un par de casamientos, que alquilé, hice todo para que me proponga casamiento y le gustó la ceremonia, el amor. Me dijo: ‘Qué lindo festejar el amor’. ‘Claro que es lindo’”, sostuvo la actriz entre risas revelando la estrategia que organizó para que el actor, su novio, se convirtiera en su marido.

En ese sentido, reveló cómo llegó la propuesta que le hizo: “Pasó que planeamos unas vacaciones y él habla con mi hijo, y le dice: ‘Le voy a proponer casamiento’. Me llama y me dice: ‘Me pasas el contacto de la chica del hotel que tengo que hablar porque capaz se suman unos amigos’. La produjo bien. En general yo soy la más organizadora y él es como más tibio. Viajamos, días hermosos. El día que me iba a proponer, llueve y lo veo tenso. ‘No, es que íbamos a ir a la playa y mirá cómo está el día’, dijo. Yo dije: ‘Acá hay algo raro’”, contó Gandini con lujo de detalle.

“Ahí fuimos a una excursión en barco y sucedió. Él me dijo sus palabras y yo le dije que sí. En realidad no fue una propuesta de casamiento, fue: ‘Quiero celebrar el amor y que lo trabajemos todos los días’”, cerró la actriz recordando el romántico momento que vivió con quien hoy es su marido y el papá de sus hijos Alfonsina y Eloy. Finalmente, tras la propuesta, en 2018 la pareja se casó y realizó una ceremonia muy privada para sus más íntimos en una de las playas más pintorescas de México aunque también tuvieron problemas por cuestiones climáticas.

Además de que en un momento se largó a llover, luego el cielo se despejó pero cuando se metieron al mar para disfrutar de la playa, el agua y el verano, Heredia perdió su anillo de compromiso. “¿Podés creerlo? Él se lo hizo grande y a mí me lo hizo chico”, sostuvo Brenda generando la risa de todos los presentes en el estudio.