La visión de los futuros líderes y el desafío de la economía sustentable

Un estudio abordó las diferencias entre generaciones a la hora de hacer negocios; discrepan respecto de la urgencia de los problemas y de sus soluciones.

Por María Victoria Repetto para La Nación - Menos de un tercio de los jóvenes que podrían ser líderes empresariales en los próximos años cree que los ejecutivos de hoy están haciendo los cambios necesarios para un futuro sostenible. Al mismo tiempo, casi nueve de cada 10 integrantes de esta última generación (directivos de 50 años que trabajan en corporaciones) consideran que sí se están llevando a cabo las acciones que hacen falta. En el sentido contrario, son más los jóvenes que los mayores que indican que es necesario un cambio del sistema económico y político.

Las conclusiones surgen del reporte Voices of the leaders of tomorrow (Voces de los líderes del mañana), que en su edición 2023 contempla las respuestas de 762 jóvenes menores de 35 años y de 300 ejecutivos de 50 años o más. El informe, que revela discrepancias entre las generaciones respecto de la urgencia de los problemas y de sus soluciones, fue presentado en el último Simposio de St. Gallen, un foro que se desarrolla cada año en esa universidad suiza.

Según los resultados del relevamiento, solo el 27% de los jóvenes cree que la generación de los mayores está haciendo lo necesario para un futuro sostenible, mientras que el 87% de quienes están en ese grupo piensa que sí los está haciendo. A la vez, el 57% de los jóvenes cree en la necesidad de cambiar el sistema económico y político, mientras que solo el 20% de los líderes de hoy coincide en ese punto. Incluso, el 47% de los jóvenes piensa que está bien desafiar las leyes para acelerar la transformación necesaria. Solo el 8% de los actuales líderes está de acuerdo con esa consigna. La mayor coincidencia es que el 69% de los jóvenes y el 90% de los mayores creen que será una mayor regulación lo que ayudará a una transformación hacia la sostenibilidad.

Tres argentinos fueron invitados a participar del encuentro: Pilar Ruiz Orrico, economista por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y con un doctorado en la Universidad de San Andrés, quien trabaja como investigadora en el Banco Mundial, en Washington; Juan Pablo Filippini, también economista por la UTDT, que trabaja en la Universidad Pompeau Fabra; y la politóloga Inés Palacios, recibida en la UTDT, que vive en San Miguel de Tucumán y es becaria de la Obama Foundation con la Universidad de Columbia, y fundadora de la organización Chaka, que tiene como propósito promover la actividad económica de mujeres de bajos recursos.

Los niveles de desigualdad social, el colapso medioambiental y los hechos geopolíticos de gran impacto que en los últimos tiempos alteraron el equilibrio entre generaciones fueron temas presentes en las charlas del simposio. “Tenemos que afrontar simultáneamente crisis inmediatas y perseguir transformaciones de largo plazo. Hasta ahora, rara vez hemos sido capaces de aunar ambas perspectivas. La falta de una toma de decisiones orientada al futuro afectará a las generaciones actuales y futuras”, expresó Mamphela Ramphele, copresidente del Club de Roma.

Sumado a ello, la aceleración tecnológica, sobre todo de la inteligencia artificial, plantea más incógnitas que certezas. Un gran desafío es la imposibilidad de distinguir entre lo real y lo irreal. “Unos pocos segundos de video y audio bastan para crear imágenes de personas”, advirtió René Obermann, presidente de Airbus. En un contexto de escalada de conflictos geopolíticos, existe “una mezcla venenosa”.

En un panel en el que se discutieron las conclusiones del reporte mencionado, Andreas Neus, del Nuremberg Institute, explicó que los jóvenes plantean la falta de acción de la generación hoy a cargo más por falta de voluntad que por falta de capacidad. Y el 60% cree que se necesita un nuevo sistema, en el cual la sostenibilidad sea más relevante que los derechos individuales.

Tanto la panelista argentina Inés Palacios, como Cathy Desquesses, jefa de Recursos Humanos de SwissRe, propusieron dialogar y colaborar para acercar posiciones. Desquesses planteó que, al estar hoy los jóvenes menos comprometidos con las empresas que los emplean y al haber mayor rotación laboral, las relaciones son menos sostenibles.

En 2022, la Universidad de St. Gallen se asoció con el Club de Roma para llevar a cabo proyectos conjuntos y realizar acciones concretas que respondan a los planteos de los jóvenes. Uno de ellos es Young leaders on board, una iniciativa que promueve la inclusión de jóvenes en los directorios de las empresas. Su rol es de intermediación entre las compañías interesadas en el proyecto y talentos jóvenes sobresalientes.

Lin Yue, directora ejecutiva de Goldman Sachs, al participar en un panel sobre el largo plazo, expresó: “Nuestras organizaciones están concebidas para hombres blancos de mediana edad y no para personas con niños a cargo [por ejemplo]”. Y agregó: “Es muy importante que [los jóvenes] ocupen un asiento en la mesa [de toma de decisiones de las organizaciones], pero más importante será cambiar la mesa”.