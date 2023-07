WhatsApp: descubrieron un nuevo hack para saber qué decía un mensaje eliminado

WhatsApp tiene funciones y elementos que a pesar de que no están diseñados para ello, pueden servir para hacer otras tareas.

Si tenés curiosidad de saber qué decía el mensaje que te borraron hay una manera sin que te tengas que descargar ninguna app externa para poder leer esos mensajes. Cabe destacar que esto solo se puede hacer con celulares de Android. WhatsApp tiene funciones y elementos que a pesar de que no están diseñados para ello, pueden servir para hacer otras tareas. En este caso, se trata del apartado de Historial de notificaciones que tienen los dispositivos Android, y como indica su nombre es una recopilación de cualquier anuncio o comunicación que recibas en tu teléfono. También es importante destacar que tenés que tener esta función activada para que funcione, por lo que, si hasta ahora no la tenías, no podrás ver el mensaje que acaban de eliminar. Para activarlo, debes ir a Ajustes, buscar el ítem Notificaciones e ir a Historial de Notificaciones, una vez que lo actives se mostrará cualquier mensaje o anuncio que te haya llegado de cualquier app, incluidos aquellos eliminados en WhatsApp.