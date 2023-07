El apoyo de Cristina Kirchner a Sergio Massa: "Gracias por la fuerza que le ponés"

La vicepresidenta elogió al ministro de Economía, sobre quien aseguró que se hizo cargo "en un momento muy difícil". "No arrugaste, vas para adelante y eso es bueno", subrayó.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner agradeció al ministro de Economía, Sergio Massa por haberse hecho cargo de la cartera económica "en un momento muy difícil" y llamó a "discutir en serio" entre todos porque no "nos vamos a salvar exportando commodities" sino que "necesitamos margen para invertir". La vicepresidenta dijo estas palabras en la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, en la localidad bonaerense de Salliqueló, en un acto que compartió con el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y el gobernador Axel Kicillof. "No nos hagamos los tontos", dijo Cristina, "estamos en un período muy especial, estamos a un mes de las elecciones", agregó, en referencia al hecho de que el ministro de Economía, responsable en última instancia de la realización del gasoducto, es candidato a Presidente por el oficialismo. "Quiero agradecerte Sergio por la fuerza que le pusiste al gasoducto, y por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro. La verdad, te hiciste cargo en un momento muy difícil, no arrugaste y vas para adelante", le dijo.