El mensaje electoral de Alberto Fernández: "Lo que más reclamo es que preservemos esta unidad"

El Presidente, durante la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, destacó que los dirigentes de Unión por la Patria deben mantenerse juntos.

Durante la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, el presidente Alberto Fernández hizo un llamado a “preservar la unidad” dentro del frente oficialista de cara a las elecciones en las que Unión por la Patria llevará al hoy ministro Sergio Massa como precandidato. En lo que fue la primera gran foto de unidad dentro del oficialismo, junto a Cristina Kirchner y Massa, el Presidente hizo un llamado a mantener firme el frente tras lo que fue el tenso cierre de listas para las PASO de agosto. Fernández llamó a "preservar la unidad de los que queremos que la Argentina crezca y avance", al advertir que "las elecciones se avecinan y no todo es lo mismo en política". El mandatario convocó a mantener la "unidad" para "preservar los derechos de los que trabajan y distribuir adecuadamente los ingresos", entre otros puntos. Crecimiento y desarrollo Al mismo tiempo, se refirió a las posibilidades de crecimiento y transformación que tiene Argentina por delante pero resaltó que "no hay manera de crecer si a la materia prima no le agregamos valor". "La industria es la que permite el desarrollo de las naciones. No hay un designio que nos haya condenado a ser el supermercado del mundo, podemos ser el mismo país que alguna vez hizo autos y aviones, que hizo como hoy un gasoducto. No somos un país sin destino, tenemos un destino formidable que hace falta que nos unamos para logarlo como nos unimos en esta gesta para lograr este gasoducto", expresó Fernández desde Salliqueló. Durante la inauguración del gasoducto, Fernández aprovechó para hacer un repaso de los principales logros de su gobierno. "Llevamos 32 meses ininterrumpidos creando trabajo registrado, y en nuestra gestión se crearon más de 1.100.000 puestos de trabajo", destacó, y consignó que la desocupación es del "6,9 por ciento". Además, habló de las dificultades que atravesó durante la gestión, entre los que enumeró al endeudamiento externo, la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía, pero afirmó que a "cada problema" le "puso el pecho", como "peronista", y "pudimos salir adelante" para "enfrentarlos" y "solucionarlos". Recordó también cuál era la Argentina que se encontró cuando llegó al Gobierno. "Cuando llegamos al gobierno no existían los ministerios de Trabajo, de Ciencia ni de Salud", porque "no eran necesario para ellos", el gobierno de Mauricio Macri, y afirmó que desde Unión por la Patria "creemos que hace falta un Estado presente capaz de impulsar el desarrollo". En ese sentido puso como ejemplo la importancia de haber desarrollado Vaca Muerta y el gasoducto al apuntar que "la diferencia de precios que hay entre el gas extraído de Vaca Muerta y el que viene en un barco importado es de 400%", y reafirmó que está "convencido", junto al resto de los integrantes de Unión por la Patria (UxP), de que "si el Estado no está presente la Argentina no se desarrolla". "No es verdad que la actividad privada puede resolver todo eso. Lo dice alguien que hoy tiene el orgullo de decir que tiene 6400 obras públicas vigentes en todo el país. No existe municipio en toda la Argentina que no haya tenido obra pública. De las 6400 obras, 3602 están terminadas. Las empezamos y las terminamos. Hay hospitales, escuelas, rutas, obras hidráulicas. Gracias, Gabriel Katopodis por todo tu esfuerzo", expresó al referirse al titular de Obras Públicas. Inauguración del gasoducto Néstor Kirchner Más temprano, el presidente Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, participaron de la apertura de la primera válvula del gasoducto Néstor Kirchner, en el marco de la inauguración del primer tramo de la obra. En la localidad bonaerense de Salliqueló, el jefe de Estado y la titular del Senado giraron juntos la válvula para abrir oficialmente el paso de gas. Fue la primera fotografía que protagonizan los integrantes del Poder Ejecutivo junto al precandidato presidencial de Unión por la Patria. Del evento también participó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi.