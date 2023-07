Macri criticó el gasoducto: “Llega tres años tarde y le costó a la Argentina más de US$5 mil millones”

El expresidente tuiteó luego del acto que reunió a Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner. Aseguró que la obra es “otro ejemplo de las oportunidades que perdimos los Argentinos por la obstinación del kirchnerismo”.

Después del acto de inauguración del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, el expresidente Mauricio Macri se despachó con un descargo en Twitter. Es que el exmandatario fue duramente criticado por la vicepresidenta Cristina Kirchner que lo acusó de demorar intencionalmente las obras durante su mandato.

“El gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia”, comenzó diciendo Macri.

Y siguió con una crítica al sistema energético durante kirchnerismo: “Pero la realidad es que en energía, como en los gobiernos kirchneristas anteriores, volvieron a fracasar. En 2015 entregaron un déficit energético brutal, que con mucho esfuerzo (de todos los argentinos) logramos revertir, solo para volver a perderlo ahora. De todas maneras quiero felicitar a los ingenieros y a las constructoras por una obra formidable, a pesar de que por el apuro y la falta de previsión del gobierno costó US$800 millones más de lo que habría costado en condiciones normales”.

Sobre el cierre, hizo una dura crítica al Gobierno: “La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo”.

El presidente Alberto Fernández, durante inauguración del Gasoducto, sostuvo: “La decisión de hacer este gasoducto fue tomada por todo nuestro Gobierno, donde participaron desde el Poder Legislativo hasta la decisión de cómo hacerse”.

El mandatario también aprovechó para cuestionar a la gestión de Mauricio Macri: “No era fácil ver cómo se diseñaba, porque el Gobierno que nos presidió lo intentó varias veces y no lo logró. No lo logró porque no encontró financiamiento o porque el FMI se lo prohibió”.

En este sentido, enfatizó: “O no lo logró porque cuando quiso hacerlo sin fondos del Estado a través de la participación de la formación público-privada, lo que inventó fue un formidable negocio que le daba a la empresa que lo hiciera 27 años de concesión y una tarifa en dólares asegurada. Gracias a Dios que eso no sucedió”.