China Suárez: "Cuando estoy enamorada todo lo quiero hacer con la otra persona, re tóxica”

La actriz brindó una entrevista y habló por primera vez de un rasgo particular suyo que la define cuando se pone en pareja.

Hace apenas dos meses, la China Suárez terminó su relación con Rusherking y, semanas después, quedó en medio de los rumores de romance con Lauty Gram. Sin embargo, en los últimos días, la actriz brindó una entrevista y reveló una de sus características cuando se pone en pareja. En diálogo con “Radios One”, la China Suárez asumió: “Yo soy de las que se pone de novia y la otra persona pasa a ser mi mundo y creo que eso no lo voy a poder cambiar y no quiero cambiarlo porque a mi me gusta. Cuando estoy enamorada todo lo quiero hacer con la otra persona, re tóxica”. Aunque luego de reírse por su declaración, aclaró rápidamente: “No, no es de tóxica pero es que me gusta compartir todo con la otra persona. A mí me gusta la vida de pareja, ver una serie, cocinar...”. Como si eso fuera poco, la actriz añadió: “Por primera vez en mi vida puse primero mi trabajo. Siempre trabajé y me gusta pero yo quería llegar a mi casa y que estuviera mi novio ahí. Me puse más racional, por fin a mis 31 años que pensé que no me iba a pasar nunca”.