Atrapó al novio siendo "baboso" con otra chica y la insólita excusa del muchacho se hizo viral

La joven compartió la conversación en su cuenta de Twitter, pero luego la borró, sin embargo los usuarios llegaron a tiempo para comentar la situación.

Una joven que hizo pública la conversación que mantuvo por chat con su novio, a quien luego de revisarle el teléfono encontró una “infidelidad”, pero la justificación de él fue de lo más insólita.

Sucede que la joven le revisó el celular a su pareja y vio que el muchacho le reaccionó una “historia de Instagram” a otra chica, con un emoji de carita de enamorado. Para tener la evidencia y tener con qué argumentar, la joven le sacó una captura de pantalla a la reacción que hizo su novio para pedirle explicaciones.

“¿Ves que sos una mie...?”, le escribió con enojo la joven. Sin embargo, en vez de responderle con algo más coherente, el joven se asombró y le terminó respondiendo con algo insólito: “Tenía el celular mojado y se contestó solo eso”. Además, agregó que él no lo había enviado, sino que a esa hora “estaba re dormido”. La joven, quien terminó más indignada por la respuesta de él que por la acción “infiel” en sí misma, le respondió: “Ay, no me trates de pel...”.

“A todos nos ha pasado que nos dormimos viendo historias con las manos mojadas”, bromeó un usuario. “No supo qué excusa era más convincente así que usó las dos juntas por las dudas”, comentó una usuaria. “Hay algo que me sorprende mucho y es como llevan a tal extremo las situaciones para no hacerse cargo de sus acciones”, opinó una cibernauta.