"En 4 años la nafta subió 340%, la inflación fue casi de 500% y la emisión monetaria 615%"

El licenciado Osvaldo Granados ser refirió a las últimas noticias del ámbito económico y político que hacen al camino a las próximas elecciones.

Como cada mañana, el experto en economía y política, licenciado Osvaldo Granados, tuvo su columna en Radio Panorama, en donde habló de las últimas novedades del mundo de la política argentina, que van desde la inauguración de la primera parte del gasoducto Néstor Kirchner hasta el estado de situación del país de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“Ayer, durante la inauguración del gasoducto se critió mucho a los empresarios. Sin embargo a la obra la terminaron dos empresas privadas”, destacó Granados sobre el acto y las declaraciones de las autoridades nacionales. Agregó: “La invasión de Rusia a Ucrania disparó todos los precios que tienen que ver con el gas. Antes había que pagar 60 dólares el millón de BTU cuando Argentina importaba el gas a 3 dólares el millón de BTU y después a 30. Entonces se decidió terminar esta primera parte, la cual fue rápido. Se terminó de construir en menos de un año cuando las proyecciones hablaban de 24 meses”.

“Para esta obra hubo varios factores a favor. La sequía, por ejemplo, que sirvió para que las obras no se vieran interrumpidas. El gobierno, por su parte, eliminó todas las restricciones, garantizó las importaciones necesarias para la compra de maquinarias e insumos que se necesitaban. Los gobiernos provinciales actuaron rápido para evitar cualquier problema con la traza. O sea, cuando se quizo hacer, se hizo y listo”, remarcó Granados.

Al referirse a la situación política, el analista señaló que “la política está demostrando algunos elementos importantes. Por ejemplo, este fin de semana que pasó el precio de la nafta subió el 4.5%. En estos últimos cuatro años la nafta subió 340%, la inflación fue casi del 500% y la emisión monetaria 615%. O sea, la emisión monetaria fue mucho más amplia que la inflación y el precio de la nafta. También publicaron datos importantes como por ejemplo el porcentaje de pobreza, el cual es del 43%, lo que representa a un poco más de 21.500.000 de personas”.

“Kicillof e Insfrán salieron a decir que si gana la oposición va a haber un baño de sangre. Insfrán fue mucho más duro y dijo que si quieren poner orden van a matar gente. No sabía que para poner orden había que matar gente. Poner orden debería ser lograr que manifestantes no corten una autopisa. El otro día, en el colmo del desorden y la anarquía, 40 trabajadores privilegiados del tren cortaron las vías, no dejaron pasar a nadie. Más de 300 mil personas no pudieron llegar a trabajar porque 40 personas cortaron las vías; y estamos hablando de 40 privilegiados porque tienen sueldos superiores a los 700 mil pesos. Cortar una vía de tren es un delito federal y tardaron muchas horas en reaccionar y desalojar a todos. Desalojar significa emplear la violencia y es preferible eso y no el orden” subralló el analista en su columna.

“Una pregunta válida para hacerse es: ¿Qué Massa vas a votar si votás a Massa? ¿El más cercano a los empresarios, el que el círculo rojo mira con cariño, el Massa que Cristina pondera, el Massa que Grabois dice que es de Estados Unidos, el Massa de La Cámpora? Hay que elgir una máscara...”

"Con una pobreza del 42%, una inflación del 140% anual, con una inseguridad que se ve en la calle todos los días, hacer que te voten no es una tarea fácil y si tu campaña va a ser `a ellos no los voten porque van a imponer el orden con la violencia´ estamos complciados”, finalizó Granados.