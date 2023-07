Mica Viciconte llevó a Indiana a los Martín Fierro en medio de su pelea con Nicole Neumann

La pareja de Fabián Cubero vivió un momento muy especial en la gala de anoche.

Mica Viciconte se encuentra atravesando uno de los mejores momentos profesionales de su carrera.. Ayer fue premiado el programa Ariel en su salsa con un Martín Fierro, y ella como panelista del chef, decidió asistir junto a su familia.

Desde que la actual pareja de Fabián Cubero apareció en los medios, no paró de crecer a pasos agigantados. Combate, el Bailando, ganar MasterChef y ahora como analista, son las diferentes metas que fue alcanzando Viciconte.

En lo que fue toda la previa en el Hotel Hilton y posteriormente en la ceremonia, Viciconte compartió bastante contenido en sus redes. Allí mostró que tuvo el especial apoyo de Fabián, su hijo Luca e Indiana Cubero, que decidieron decir presente.

Siendo una familia ensamblada y que cada vez le huye más al conflicto familiar que inició la adolescente con Nicole Neumann, pasaron una velada increíble. Con una imagen de los cuatro juntos recostados en la cama de la habitación, Mica comentó por qué decidió asistir con ellos.

“Fabián, el nene y una de las nenas, está acá con nosotros, así que me están acompañando, me están haciendo ‘la gamba’”, detalló Viciconte en el diario La Nación. Si bien a la joven luego no se la volvió a ver, vivió una experiencia única e inigualable.

Más allá de todo lo que ocurre con Nicole, el clan Viciconte-Cubero no dejaron de mostrarse públicamente. Incluso, se permiten estas salidas familiares en donde Indiana se mostró reluciente de poder estar acompañando a la pareja de su papá.

Demostrando tener una relación inquebrantable, que se apoya en los buenos y malos momentos, así como Mica acompañó tantas veces a Fabián, esta vez él hizo lo propio con ella. La felicidad de tener a la familia unida en una situación tan determinante, es algo de lo que está muy agradecida la panelista.