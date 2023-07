Fede Bal le dedicó su Martín Fierro a Carmen Barbieri y ella lo sorprendió en vivo

El actor levantó una estatuilla por Resto del Mundo, ganador como mejor programa de turismo, y se reencontró con su madre en Socios del Espectáculo.

Este domingo en el salón principal del hotel Hilton, APTRA celebró una nueva edición de los premios Martín Fierro y, entre los ganadores de la noche, se destacó Fede Bal, quien levantó una estatuilla luego de que Resto del Mundo (El Trece) sea considerado el mejor programa de viajes y turismo de la temporada 2022.

“Gracias a mi mamá, la mujer que más amo en esta vida. Y a mi viejo que seguramente me estaré viendo”, dijo Fede en el discurso de la premiación, haciendo referencia a Carmen Barbieri y también a su papá Santiago Bal, quien falleció en 2019. Apenas doce horas después de haberse coronado, el actor estuvo presente en el estudio de Socios del Espectáculo (El Trece) para festejar su premio. Y de pronto recibió una enorme sorpresa.

“Perdón la voz, casi que ni dormí. Estoy muy feliz”, dijo al ser recibido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en el piso. “Es el primero de mi vida, estoy muy feliz porque cuando pasa esto en la tele es un poco un abrazo del periodismo, de gente que sabe de televisión. La fiesta de la tele es muy importante para nosotros”, agregó exultante.

“Los Martín Fierro son una cosa muy especial. Yo siempre fui de acompañante, acompañé a mi vieja cuando se ganó el suyo. Así que haber estado estado en ese lugar, tener dos nominaciones.... Fue una locura”, agregó después y haciendo mención a la otra categoría en la que compitió: premio Revelación, que se terminó llevando Wanda Nara por su conducción en Quién es la máscara (Telefe).

Los conductores le preguntaron cuál fue la reacción de Carmen al enterarse de la victoria y Fede contó que “mamá me hizo forward de todos los mensajes que le mandaron sus amigas. ‘¿Quién es esta?’, le preguntaba. ‘Una vecina...’, me decía ella. ‘Sí, mami, pero es mucho’”, se rió Fede. “¿Y ya la viste?”, quiso saber Pallares. “No, no la vi... Estoy acá con vos, me acabo de levantar”, dijo Bal. “Pero está acá al lado Carmen. Dale, vení Carmencita”, agregó Lussich haciendo alusión a que Barbieri ocupa uno de los estudios de al lado con su programa Mañanísima (Ciudad Magazine).

Ese fue el pie para que Barbieri apareciera también en el piso y fuera directo hacia donde estaba su hijo y los conductores. “Devolveme el reloj”, fue lo primero que le dijo Carmen a Fede para luego fundirse en un sentido abrazo. “Qué lindos que son, eh. Como lo armaron”, decía Bal, emocionado, a los conductores del programa. “A ver, mostrame el Martín Fierro”, le reclamó Carmen a su hijo. “Vos ya conocés esto”, le devolvió él. “Sí, de perder muchos... Uno gané, nada más”, remató Carmen, mordaz.

“¡Qué hermoso momento!”, agregó Fede, muy feliz por el premio pero también por la felicitación de parte de su madre. Luego, Carmen puso todo su humor para relatar cuál fue su reacción al ver la ceremonia por televisión y enterarse de la victoria de su hijo. “¡El grito que pegué! La gente del edificio sabe que vivo sola, habrán pensado: ‘Tiene un novio nuevo’”, dijo entre risas. Y también aprovechó para agradecerle a Bal las palabras en su discurso.

“Me morí, nunca me decís eso en privado. Dijiste que soy tu faro”, le dijo. “Me parece que estás poniendo palabras en mi boca que yo no dije”, le devolvió Fede, con complicidad.