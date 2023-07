Bº Centenario: alertan por un hombre que estafa a vecinos y comerciantes de la zona

De carácter simpático y mediante engaños, el hombre de unos 40 años inventa supuestas urgencias para que la gente “lo ayude” con dinero.

Seguramente más de una persona leyendo esta nota ha sentido la desesperación de encontrarse en aprietos ante una emergencia, y no le quedó otra que pedir ayuda a quien sea que estaba cerca. Perder el celular o la billetera, un arrebato, una falla en el auto o la moto, o simplemente haber perdido la tarjeta del colectivo y ya es tan tarde a la noche que no hay lugar para cargar y debes volver en remis.

La lista de motivos puede seguir, y qué bueno cuando en esas situaciones encontramos un “alma caritativa” que nos ayuda a salir del mal momento. El problema sucede cuando esas situaciones de emergencia no existen y se convierten en excusas de personas malintencionadas para aprovecharse de la buena voluntad de la gente.

En las últimas semanas, varios vecinos del barrio Centenario de la ciudad Capital recibieron una inesperada visita de un hombre que, a altas horas de la noche, recurre en pedido de auxilio. No es cualquier desconocido, ya que se presenta como “Empleado de tal lugar” o “pariente de un empleado que trabaja allá”, además de que saluda amablemente y pide por favor, aparenta ser una humilde persona que sólo necesita que alguien le de una mano. Sin embargo, esa ayuda que necesita siempre se traduce a dinero en efectivo (nunca menos de $500 o $1000) y para sorpresa de todos, esas situaciones de emergencia se repiten todas las noches.

“Me golpeó las manos, me dijo que trabajaba en el bar de la esquina y que había pinchado la rueda de la camioneta y necesitaba cambio para parcharla; me pareció raro que esté abierta una gomería a esa hora, eran más de las 12, pero lo ayudé sin pensarlo mucho porque me dijo que tenía que llegar rápido a su casa por un familiar enfermo, fue muy espontáneo...”, sostiene una vecina de la zona, quien es una persona mayor y vive sola. Casualmente, el hombre contó exactamente la misma historia, días después, en un local comercial cercano.

Así, poniendo en común la extraña situación, entre vecinos entendieron que se trataba de la misma persona, y ante las consultas, descubrieron que no era empleado del lugar que decía, y que no tenía camioneta, ni moto. El denominador común: andar de noche pidiendo plata, engañando.

“No sabemos si se lo puede denunciar, nadie le conoce el verdadero nombre, pero seguro vive por la zona, porque siempre aparece, a veces pasa un tiempo y vuelve a rondar”, sostiene un joven que trabaja en un negocio, uno de los pocos en no caer en la mentira.

Lo cierto es que aprovecharse de personas mayores en la madrugada mintiendo situaciones es incorrecto, y hasta cierto punto, peligroso. Por lo que los vecinos del barrio Centenario, una vez más, solicitan a las autoridades mayor seguridad.