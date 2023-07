Benjamín Vicuña aclaró su dedicatoria romántica a Pampita en los Martín Fierro: “Quizás estuve mal”

Por su parte, la conductora lanzó un fuerte mensaje para afirmar su postura y dejar en claro que su vínculo con Roberto García Moritán está intacto.

El último domingo Benjamín Vicuña se llevó la estatuilla al Mejor Actor Protagonista de Ficción por su papel en El Primero de Nosotros (Telefe) en la ceremonia de los Martín Fierro organizada por APTRA. Durante su discurso tras la premiación, sorprendió a todo el auditorio y a los televidentes con una frase que fue interpretada como un mensaje para Carolina Pampita Ardohain, su exmujer y con quien tuvo a sus hijos Blanca -fallecida en 2012-, Bautista, Beltrán y Benicio.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó el actor chileno al agradecer su premio y rápidamente se volvió tendencia por este gesto que muchos creyeron que iba dirigido para la conductora de El Hotel de los Famosos (El Trece). Es por eso que, una vez pasada la ceremonia, Vicuña decidió aclarar los tantos.

Ocurrió durante la tarde de este lunes, en el aire de Cortá por Lozano (Telefe) y siendo entrevistado por todo el panel. En la nota, Vicuña habló de las emociones vividas durante y después de la ceremonia y en un momento del diálogo, Vicky Xipolitakis aprovechó para consultarle sobre su sonada declaración. “¿A qué te referiste con que Argentina te dio un gran amor?”, le planteó.

“No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”, comenzó diciendo Vicuña en su respuesta.

“Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor...’. Quizás me equivoqué”, dijo el actor chileno a continuación y del otro lado, Verónica Lozano percibió cierta incomodidad en sus palabras. “Se entiende, Benja, se entiende perfecto”, acotó la conductora como para querer sacarlo del tema. Pero Vicuña quiso seguir hablando del tema para dejar todo claro.

“No, pero justo... Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”, ensayó en su aclaración. Después acotó que lleva viviendo más de 15 años en la Argentina y que está más que “agradecido y orgulloso” por la tierra que lo acogió. “Tengo la suerte de que amo este país, incluso... No, frases polémicas no voy a seguir regalando”, dijo y con una risita se frenó para proseguir con su explicación. “Veo que ustedes son mucho más críticos con ustedes mismos y yo veo un país hermoso, generoso y lleno de talento”, cerró Vicuña.

La otra protagonista (involuntaria) de esta historia es sin dudas Pampita, quien asistió a la gala organizada por APTRA en compañía de Roberto García Moritán, su actual marido. Y para terminar de dejar claro todo tipo de sentimientos, lanzó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram tras el discurso de Vicuña.

“Te amo tanto”, escribió la conductora junto con un corazón rojo como epígrafe de una foto en la que se la ve junto al político en la alfombra roja de los Martín Fierro.