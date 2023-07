Tu cuenta de WhatsApp puede ser suspendida permanentemente si detecta el uso de versiones alternativas

Estas son las denominadas "aplicaciones premium", las cuales son apps extraoficiales que prometen brindar servicios y trucos exclusivos para "optimizar la experiencia de la aplicación".

WhatsApp emitió un comunicado en el que asegura que, si detecta el uso de versiones alternativas fuera de las oficiales, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente. Desde la compañía propiedad de Facebook ya habían anticipado que aplicaciones como WhatsApp Plus pueden tener acceso a todos los mensajes del usuario. Hay que tener en cuenta que al no haber repositorios oficiales, hay distintas aplicaciones de WhatsApp Plus creadas por distintos cibercriminales, y que todos tendrán acceso a los mensajes personales. Actualmente todas las versiones de WhatsApp Plus suelen venir con virus y malware, por lo tanto no es confiable descargar esta app. Otra problemática a atener en cuenta de esta app es que roba los datos personales del usuario, como la dirección. Además, pueden robar la cuenta de los contactos del usuario con mensajes fraudulentos. ¿Qué aplicaciones son las que debés borrar inmediatamente de tu celular?

WhatsApp Plus

WhatsApp Gold

WhatsApp Pink

WhatsApp Delta

GB WhatsApp Si contás con alguna de estas, la propia WhatsApp puede suspender tu cuenta de usuario para que no puedas seguir utilizándola. En sus términos y condiciones, WhatsApp prohíbe utilizar aplicaciones no oficiales en su servicio.