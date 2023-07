Su novio pinchó una rueda, ella pensó que la engañaba con otra y pasó algo más surrealista

El curioso chat de WhatsApp de una pareja se hizo viral en Twitter por las sospechas de infidelidad de la joven y el insólito episodio que habría sufrido el muchacho.

Todo empezó con el posteo del usuario @ceciarmy, quien compartió las captura del chat de WhatsApp y escribió: "Entiendo que la chavala se pensase que su novio la estaba engañando, esto es demasiado surrealista".

En las imágenes se puede leer el supuesto inconveniente del joven con su auto, junto con las fotos como "evidencia". "Ya estaba de camino a tu casa y se me ha pinchado una p... rueda", le explicó a su pareja. "Siempre te pasa algo, estoy harta. Espero que no me estés engañando", contestó con bronca la novia.

"Te lo juro. Ya llamé a la grúa", insistió el novio con la foto del auto encima del vehículo de remolque. Además, le aclaró a su pareja: "Le dije que vaya a un mecánico que hay al lado de tu casa para que no te rayes". Mientras que ella le insistió en el reclamo: "No tardes".

Minutos más tarde, el pibe alertó que "se acaba de pinchar la rueda de la grúa". "Espero que me estés vacilando", señaló ella y el joven le contestó con una insólita foto con la frase: "Te lo juro que esto es surrealista, Sara".

"No sé si reír o llorar. Espero que no estés montando todo esto porque estas con otra", repitió ella sus fuertes sospechas. "Acaba de llegar la grúa de la grúa. Cuando llegue me pido un taxi y voy", completó el joven junto con la imagen más llamativa de todas, donde se ve una grúa sobre otra y con el auto arriba de ambos vehículos.

La última supuesta captura viral es de una joven llorando en una videollamada donde se ve que la otra persona está con un trabajador de la grúa. Sobre esa foto se lee un comentario polémico: "Ella pensando que le estaba poniendo los cuernos".